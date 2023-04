"Fue experiencia de vida": Ramiro Sánchez, arquero de Unión Magdalena, tras encuentro con periodista

Ramiro Sánchez, arquero del Unión Magdalena, se refirió en Blog Deportivo sobre el encuentro verbal que tuvo con un periodista tras el partido en el que su equipo igualó (1-1) ante Once Caldas, en Manizales, por la fecha 12 de la Liga Betplay .

"Si yo quemo tiempo, cuando van a las ciudades que hacen calor, los demás equipos también queman tiempo", fue parte de la respuesta que el arquero Sánchez dio en la rueda de prensa, tras ser cuestionado por su accionar en medio del empate en Manizales.

"Fue como experiencia de vida, saber responder con argumentos", explicó Sánchez en referencia a a esas respuesta en medio del encuentro verbal con el periodista.

Además, Sánchez recordó que por quemar tiempo, la última amarilla que le sacaron fue "el semestre anterior" y que la última persona que lo "regañó por quemar tiempo fue Wilmar Roldán, en un clásico", cuando jugaba en Millonarios.

"Yo aprendí a no pelear con las personas, hay que dejar los egos aparte. Traté de ser muy educado, yo soy muy educado. En la cancha voy por lo mío, afuera sigo siendo común y corriente. No soy diferente ni adentro ni afuera, yo tengo mucha educación, me lo enseñaron en mi casa", recalcó el golero del equipo samario.

Según analizó Ramiro Sánchez, este tipo de enfrentamiento se da, en gran medida, a que a veces "no se tiene carácter para soportar la crítica".

