"Fueron días difíciles, pero lo más lindo es volver a lo que me dio todo para ser feliz"

A través de redes sociales, Atlético Nacional confirmó la renovación del préstamo del delantero Alfredo Morelos desde el Santos de Brasil. El delantero que fue pieza fundamental en la obtención de los dos títulos del equipo en el 2024 y que era uno de los pedidos de la hinchada verdolaga, que, por supuesto, fue la primera en celebrar la noticia.

Al lado de Marino Hinestroza, el ‘Búfalo’ se volvió a poner la camiseta verdolaga para comenzar a trabajar bajo la idea del técnico argentino Gandolfi, que, finalmente, cuenta con todas las piezas completas para elaborar el camino de la defensa del título de la Liga BetPlay y la fase de grupos de la Copa Libertadores, que no será tarea fácil ante los grandes rivales que podría llegar a enfrentar.

La emoción de volver: Alfredo Morelos

Nuevamente con la camiseta verdolaga, el delantero expresó la emoción de continuar en la institución y poder seguir aportando en el camino de éxito que busca la institución, tal cual como ha sido desde su llegada en el segundo semestre de 2024. Al lado de sus compañeros, Morales encontró una familia con la cual se siente motivado seguir haciendo cosas gigantes.

"Muy feliz y dichoso de estar de nuevo acá. La verdad fueron días difíciles, pero bueno, lo más importante es que estamos aquí, en esta linda institución que me dio todas las herramientas para ser feliz nuevamente. Con ganas de conseguir más títulos, recibir por ganar siempre cada partido. Vestir esta camiseta es algo importante. Dichoso, mi familia y mis amigos también (....) Venir a disputar la Copa Libertadores motiva. Conseguimos objetivos grandes y, ahora disputar esta competición será algo lindo para mí y mis compañeros", expresó.

Asimismo, aseguró que se encuentra al 100 % para entrar a trabajar pronto bajo las órdenes del técnico y espera pronto devolverle la confianza en él a la institución.