¡Hay clásico paisa! El Atanasio Girardot quedó listo para duelo entre Nacional y Medellín por Copa

La gramilla del estadio Atanasio Girardot quedó en óptimas condiciones para la disputa del clásico antioqueño de esta noche entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Tras la finalización del festival de música electrónica EDC, el desmonte de las estructuras concluyó sin contratiempos, dejando el terreno de juego habilitado para el encuentro deportivo.

A diferencia de situaciones registradas en escenarios como El Campín de Bogotá donde el deterioro del césped obligó a la suspensión de compromisos de liga, en la capital antioqueña las cuadrillas de mantenimiento del Inder y el Jardín Botánico avanzan en el retoque de pintura para la demarcación completa del campo.

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En la cancha se ejecutaron trabajos de recuperación y manejo agronómico del césped, tales como corte de grama, aireación, aplicación de nutrientes y control preventivo de fitopatógenos. Como parte del protocolo previo al partido, también se realizaron inspecciones técnicas para evaluar la uniformidad del terreno, la tracción, la rodadura y el rebote del balón, además de verificar el estado general del drenaje.

A la par de estos acondicionamientos en la cancha, en el "Coloso de la 74" se adelantan intervenciones en la fachada del sector Occidental.



"Tenemos una cancha impecable para tener un partidazo el día de hoy para toda la ciudadanía de Medellín. Lo vamos a disfrutar. Un estadio espectacular. La grama está perfecta para el juego y bueno, esperemos, disfrutemos de un buen partido y muy chévere", manifestó el director del Inder, Eduardo Meluk.

Con la confirmación del partido sin novedades en la infraestructura deportiva, el Metro de Medellín anunció un esquema operativo especial en la Línea B una vez concluya el compromiso en el Atanasio Girardot para coordinar la salida de las parcialidades.

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De acuerdo con la logística, los hinchas de Nacional abordarán en las estaciones Estadio y Suramericana en trenes que omitirán las paradas en Floresta y Santa Lucía; entre tanto, los seguidores del Independiente Medellín ingresarán por Floresta y Santa Lucía en unidades que no realizarán paradas en Suramericana ni Estadio.