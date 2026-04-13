Investigan a jugador de Junior por presunto amaño de partidos; millonaria demanda

Una grave acusación sacude al fútbol colombiano tras conocerse un comunicado que vincula al volante Jannenson Sarmiento, actual jugador del Junior de Barranquilla, por un presunto caso de amaño de partidos durante su paso por el Unión Magdalena. La denuncia, que ya estaría en manos de autoridades judiciales, incluye la mención de “pruebas contundentes” que comprometerían directamente al futbolista.

El documento fue emitido por la empresa Semarca Internacional, firma que anteriormente representaba al jugador y que es liderada por el empresario Alejandro Comesaña. En el comunicado, la compañía asegura que el pasado 10 de abril de 2026 presentó en juzgados de Montevideo, Uruguay, una citación a conciliación civil previa a una demanda por daños y perjuicios que asciende a 925.000 dólares. Sin embargo, lo más delicado del texto no es el pleito económico, sino la acusación de un presunto fraude deportivo.

Según el documento, existe una investigación en curso que incluiría evidencias directas de la participación de Sarmiento en la manipulación de resultados cuando militaba en el equipo samario. Además, explica que esta situación habría sido la razón principal para que la empresa rompiera su vínculo con el jugador.

"Llegó el momento de que la opinión pública sepa la verdad", se lee en el documento.



En medio de la controversia, el periodista César Augusto Corbacho recordó en Blog Deportivo que en el pasado ya se habían lanzado denuncias similares contra integrantes del Unión Magdalena, sin que se lograran probar. Incluso mencionaron antecedentes en los que entrenadores como Jorge Luis Pinto y Alexis García insinuaron irregularidades, pero los señalamientos no prosperaron por falta de evidencia.

"La Unión le sacó un comunicado a los dos diciendo que dieran pruebas, y se fueron. Parece que justificaron la mala campaña con esa película, porque ¿dónde están las pruebas?", agregó el periodista.

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Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial ni del jugador ni del Junior de Barranquilla. Tampoco se conoce quién asumirá la defensa legal de Sarmiento en la audiencia de conciliación en territorio uruguayo.