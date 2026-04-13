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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Investigan a jugador de Junior por presunto amaño de partidos; millonaria demanda

Investigan a jugador de Junior por presunto amaño de partidos; millonaria demanda

Según el documento, existe una investigación en curso que incluiría evidencias directas de la participación del volante en la manipulación de resultados cuando militaba en su exequipo.

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