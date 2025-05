Jannenson Sarmiento, jugador de Unión Magdalena: "Se sigue manchando nuestro fútbol"

El fútbol colombiano volvió a opacarse por la violenta reacción de algunos aficionados del Unión Magdalena que ingresaron a la cancha del estadio Sierra Nevada de Santa Marta cuando el local iba perdiendo por la mínima ante Once Caldas por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Ante esta compleja situación, donde intentaron agredir a los jugadores del ciclón, Jannenson Alberto Sarmiento lamentó en Blog Deportivo lo sucedido con los aficionados y manifestó que esta no es la forma adecuada de expresar su descontento por los resultados recientes en la liga .

"Es un hecho muy lamentable. Día a día se sigue manchando nuestro fútbol, está saliendo más a flote la violencia que el fútbol . Son momentos de tensión, incluso, minutos antes, uno estaba a la expectativa de que saltaran a la cancha. Uno no sabe si en cualquier momento lo agreden, le tiran cualquier cosa, son minutos en los que uno siente nervios y miedo", dijo Sarmiento en Blu Radio.

Desmanes estadio Unión Magdalena X: @GolCaracol

De hecho, reconoció que entienden a los hinchas porque los resultados no se dan, pero la violencia no es la solución para que el equipo pueda cumplir los resultados esperados.

"Yo entiendo el enojo del hincha , porque no se puede ocultar la mala campaña que estamos haciendo, pero creo que existen diferentes maneras de hacerse sentir o mostrar su inconformidad, no con la violencia", añadió Sarmiento, quien también rechazó las agresiones contra los integrantes de Once Caldas.



Amenazas diarias

El centrocampista también comentó que las amenazas no solo fueron en el partido del domingo, sino que también se ven en las redes sociales e, incluso, llegó a tal punto que los jugadores deben estar muy pendientes cuando salen a mercar por si se les acerca alguien a increparlos o a reclamarles por los resultados.

"Uno siempre está a la expectativa que cualquier cosa pueda pasar (...) Ese día no se puede salir a la esquina o con tu novia, padres, a pasear a tu perrito, porque son momentos de tensión", agregó.

El jugador agradeció la reacción de las autoridades dentro del estadio para evitar que este hecho de violencia fuera más grave y están a la expectativa de qué sucederá para el próximo partido de local que será el domingo 18 de mayo ante el América de Cali.