Polémica respuesta de dueño de Unión Magdalena sobre fútbol femenino: "Vayan a jugar dominó"

Una nueva polémica hay en el en torno del Unión Magdalena. En esta ocasión por las declaraciones que realizó el dueño del equipo, Eduardo Dávila, sobre el fútbol femenino.

En conversación con La Pesada del Deporte, manifestó que, mientras él esté en el cargo, no habrá cabida para que regrese un equipo femenino al ciclón. Lo polémico fueron las palabras despectivas que utilizó para manifestar su rechazo a ese proyecto deportivo, pues afirmó que el fútbol no es un deporte para las mujeres.

De hecho, comentó que las mujeres deberían practicar otros deportes e, incluso, dio como ejemplo el dominó.

"Mientras yo esté manejando esto, no. Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino, ese no es un deporte para la mujer, que vayan a jugar tenis, voleibol, dominó, pero fútbol, no", respondió Dávila.

Polémica por declaraciones sobre un equipo femenino del Unión Magdalena X: @UnionMagdalena

Reacciones por respuesta de Eduardo Dávila

En la misma publicación donde Dávila dio esta respuesta se pueden leer comentarios en los que rechazan la posición del dirigente, pues algunos lo calificaron como un pensamiento anticuado y otros opinaron que tendría mejores resultados el equipo femenino que el masculino.

"¿De qué siglo es este señor?, por pensamientos tan retrógrados como este no avanzara el futbol samario y la igualdad en la sociedad", "Y por eso su equipo mantiene en la B🤣", "Si el unión pierde cada vez que juega, no debería manejar es ninguno JAAJAJAJAJAA", "No sé pero para mí que el femenino de Unión Magdalena daría más pelea que el masculino", entre otros comentarios.

Por su puesto, también hay personas que comparten la posición de Dávila y otros comentaron que tal vez la respuesta del dueño del ciclón se deba a que no es rentable económicamente tener un equipo femenino. Lo cierto es que no se conoce si esta es la respuesta completa del dirigente o si falta más segundos para contextualizar más su postura.



¿Unión Magdalena tuvo equipo femenino?

Si. En el 2018 el ciclón femenino disputó la liga femenina bajó la dirección del entrenador Omar Ramírez, quien actualmente es el técnico de Santa Fe femenino.

De hecho, tuvo jugadoras que fueron convocadas a las selecciones sub 17 y 20.

En lo deportivo, terminó en la segunda posición del Grupo D con 16 puntos, a tres unidades de Atlético Nacional. En los cuartos de final fueron eliminadas por Atlético Huila que terminó consagrándose como campeonas de ese año.