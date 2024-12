Jugador del Deportivo Pasto denuncia amenazas de hinchas de Santa Fe y hace dura petición

El volante Kevin Londoño, quien recientemente jugó para Deportivo Pasto y participó en los cuadrangulares semifinales, denunció haber recibido amenazas de parte de algunos hinchas de Independiente Santa Fe, exigiéndole que no regrese al club.

Londoño, que tiene contrato vigente con el primer campeón del fútbol colombiano, solicitó al presidente del equipo, Eduardo Méndez, la finalización de su contrato para proteger su seguridad y la de su familia. Una petición que ya venía haciendo desde hace varios días.

A través de sus redes sociales, el mediocampista antioqueño de 31 años explicó la difícil situación que enfrenta y pidió que desde la dirigencia se entienda su pedido, en pro de poner fin a su vínculo contractual.

Aunque, por otro lado, es conocido el interés del futbolista de quedar libre de cualquier obligación contractual, pues su interés sería renovar con la divisa volcánica en el rentado criolllo.

“Hoy me veo en la necesidad de usar mis redes para denunciar una situación lamentable. Desde hace semanas he estado recibiendo amenazas a través de llamadas de números ocultos. Me advierten que si regreso a Santa Fe y piso la sede del equipo, me harán daño tanto a mí como a mi familia”, afirmó el futbolistas paisa.

Lo más preocupante, según explicó, es que este suceso escaló a un nivel más peligroso, cuando su esposa fue intimidada en Bogotá por dos personas que vestían prendas de Santa Fe. “La abordaron con un arma blanca y le advirtieron que, si volvía al club, nos harían daño”, agregó Londoño en la versión que entregó en su perfil de Instagram.

Kevin Londoño denuncia a hinchas de Santa Fe. Foto: Instagram @kevin6londono.

El futbolista expresó su preocupación ante la falta de respuesta por parte de la dirigencia del equipo. Según el jugador, informó lo sucedido al presidente Méndez, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta alguna sobre su deseo de no volver al ‘león’.

“Debo hacer esto público porque ya le informé al presidente y no recibí ninguna respuesta. Mi familia y yo estamos tomando medidas legales para garantizar nuestra seguridad. Espero que el presidente cumpla su palabra, ya que no se concretó la compra de mis derechos y, por el bienestar de todos, es fundamental que se dé por terminado mi contrato con el club”, puntualizó.

La denuncia de Londoño ha generado gran preocupación en el entorno futbolístico, ya que la seguridad de los jugadores y sus familias estaría otra vez en riesgo. El caso está en manos de las autoridades competentes, mientras se espera una reacción oficial de Santa Fe, que ya empezó a confeccionar su nómina para el 2025.