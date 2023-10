Javier Hernández Bonnet responde a expresidente de Santa Fe: “Si es mentira, debió denunciar”

Independiente Santa Fe atraviesa por una crisis deportiva. Los resultados no han acompañado al cuadro cardenal en los últimos años y eso afecta las finanzas del club y muchos culpan de la situación a la mala administración de expresidentes que habrían “empeñado” el club. El director del Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, tomó la iniciativa de abordar las razones detrás del colapso financiero de Santa Fe. En sus declaraciones, responsabilizó a César Pastrana, expresidente del club, por su gestión orientada a favorecer intereses personales.

Según Hernández Bonnet, el exmandatario de Independiente Santa Fe, César Pastrana, contrató a numerosos jugadores y los mantuvo en la plantilla del equipo. Incluso, en situaciones en las que no podían ser inscritos, Pastrana asumía el costo de sus salarios, sin importar si los jugadores se encontraban en otros equipos como el Cúcuta o Alianza Petrolera, entre otros.

La respuesta de César Pastrana, expresidente de Santa Fe, se dio a conocer a través de un comunicado en el que se defendió. Afirmó que fue él quien rescató al club de la amenaza de la bancarrota y que, además, devolvió la gloria al equipo después de muchos años de sequía.

“Me he mantenido en silencio durante más de 5 años de haber dejado la presidencia del club, pero ante esta Injuria, quiero dejar constancia de lo siguiente: Este tipo de afirmaciones lo que buscan es dañar mi imagen ante el futbol, la afición y los medios de comunicación, he sido prudente por mi familia, entendiendo que cada persona maneja sus miedos, pero llega un momento en que la verdad tiene que salir a flote… (para su conocimiento, cedí el porcentaje de mis acciones que quedaron después de la capitalización del club”, indicó Pastrana en el texto.

Omar Pérez - César Pastrana. Foto: AFP - Santa Fe Foto: Blu Radio.

Publicidad

¿Que dijo Javier Hernández Bonnet sobre el comunicado de César Pastrana?

Este martes, 17 de octubre, en el programa deportivo, Hernández Bonnet le respondió y aseguró que si lo manifestado por él fuera mentira no esperaba un comunicado sino una denuncia por injuria.

“Recibí copia del comunicado, sé qué hay exfuncionarios de él como Agustín Julio desesperados enviándolo a todo lado. Lo primero que tengo que decir es que agradezco su respuesta aunque en ella no se refiera a las precisiones que esté servidor hizo a la quiebra del club cardenal de la cual él es directamente responsable por el afán de poder que lo llevo a empeñar el club. En su comunicado Pastrana no desmiente nada y si fuera mentira lo dicho lo que tendría que enviar a la opinión pública es una copia de una denuncia penal por injuria y calumnia”, señaló el periodista.

Además indicó que tiene cómo sustentar lo dicho y se refirió a la lista de jugadores que Santa Fe prestó a clubes con parte del salario a cargo del club capitalino. También habló del proceso de Santa Fe en la Ley 550 a la que se acogió la institución roja para evitar la liquidación.

Publicidad

“Ese cuánto de que lo recibí en Ley 550 y lo devolví bien no va porque en la mayor parte de la deuda se había pagado cuando él llegó a Independiente Santa Fe… sobre los triunfos deportivos, es cierto que Santa Ge le dio a sus hinchas tardes y noches de gloria sin medir el lastre que hoy lo tienen matando culebras”, sentenció Hernández Bonnet.

Finalmente, el periodista pidió al expresidente César Pastrana explicar el tema de las acciones que él tenía en el club y que regaló sin, al parecer, los trámites exigidos por la ley.

Vea también