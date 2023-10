Eduardo Méndez sobre salida de Bodhert en Santa Fe: "A nadie le gusta perder 5-0"

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez , despejó dudas en Blog Deportivo sobre la salida de Hubert Bodhert luego de la dura derrota en la Liga BetPlay 0-5 por la fecha 16 en el estadio El Campín y la llegada de Pablo Peirano al banquillo del primer campeón de Colombia.

“El resultado del domingo llevó a algunas reacciones incluso violentas por parte de la hinchada y creí conveniente dar un giro y hablé con el técnico, lo entendió. No quería que sucediera lo que pasó en otro momento cuando un técnico se le presionó y el equipo perdió el norte”, dijo Méndez, haciendo referencia a la salida de Gerardo Pelusso en el 2016.

El presidente manifestó que siempre busca proteger más al ser humano, vivir en paz, y por eso habló con Bodhert para que diera un paso al costado, por lo que el domingo se conoció el comunicado oficializando su salida del cargo como entrenador.

“Somos hinchas y dolientes. Sufrimos más que la hinchada, a nadie le gusta perder 5-0. Me duele más que muchos que estaban protestando contra el presidente (…) Hoy no estamos muertos, estamos vivos”, añadió.

Entretanto, contó que sí ha recibido amenazas por su gestión en el equipo y evaluará pertinentemente cómo manejar esas condiciones con las autoridades competentes.

“En cuando a las amenazas yo ya he puesto en conocimiento a las autoridades, esperemos ellos qué determinación toman. Mientras tanto nos estamos cuidando, porque aquellos que quieren motivar la violencia no saben a quiénes incitan y uno debe tener cuidado siempre. Vida no hay sino una y erl día que se pierda ya no tiene solución”, detalló.

Llegada de Peirano

El uruguayo Pablo Peirano fue asistente de Gerardo Pelusso, con quien el equipo salió campeón de la Copa Sudamericana, y ya empezó a trabajar con Santa Fe.

De hecho, Pelusso recomendó a Peirano para que dirigiera al equipo. Según Méndez, el uruguayo no le ha perdido la pisada al equipo, tiene un gran cariño por el león y quiere sacar adelante a la institución.

“Esperamos no haya ataques contra un técnico de estos que quiere la institución”, agregó el presidente.

