¿Dos ministras de Deportes? No hay resolución de salida Urrutia: Javier Hernández Bonnet

El pasado lunes, 27 de febrero, el presidente Gustavo Petro en alocución nacional anunció la salida de dos ministras de su gabinete nacional, entre ellas, María Isabel Urrutia, del Ministerio del Deporte; sin embargo, ya pasado más de un mes dentro del Gobierno nacional habría un grave problema al no existir una resolución de su salida.

"Colombia es un país maravilloso. Próximamente podemos pedir la firma para tener dos porteros en una misma cabina, porque si tenemos dos ministras del Deporte. A esta hora no hay resolución de la aceptación de la renuncia de la saliente María Isabel Urrutia ni de la destitución (...) Me cuentan que están tan embrollados que le pidieron que renunciara con fecha de 25 de marzo, cuando ya la otra ministra está administrando", reveló Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, de Blu Radio.

Asimismo, según Bonnet, el único dinero que ha ingresado en las federaciones fue el que dejó firmado la exministra María Isabel Urrutia, el mismo contrato que firmó en su salida y que generó tanta polémica en el país.

"La actual ministra no ha podido firma absolutamente nada (...) No ha hecho nada porque ella no puede y no sé qué pasaría si María Isabel Urrutia aceptará firmar su renuncia el próximo 25 de marzo", añadió.

Sin dudas las salidas del gabinete del Gobierno de Gustavo Pero han generado una ola de opinión, pues, según las ministras salientes, el presidente nunca se comunicó con ellas para darles a conocer sobre su salidas.

“Es una traición no a María Isabel, sino al pueblo colombiano. Fuimos a las regiones, hemos hecho el trabajo (…) El 31 de diciembre quedaron despedidos 2.500 funcionarios que desangraban al Estado colombiano. De pronto eso no les gustó a muchos, porque era el cambio. Hacer ese cambio seguramente me generó salir del ministerio", reveló Urrutia días después de su salida.