Pacientes hospitalizados que no se puedan recuperar en casa tendrán una alternativa en Bogotá

Esta semana Bogotá inauguró la primera Casa MAS Bienestar, un espacio diseñado para acompañar la recuperación de pacientes que ya no requieren hospitalización, pero que tampoco cuentan con las condiciones necesarias para continuar su tratamiento en casa.

Esta primera sede está ubicada en el sector de Chircales, en el sur de la ciudad, y funciona como un hogar transitorio de recuperación, bajo un enfoque de hospitalización domiciliaria.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, se trata de un punto intermedio entre el hospital y el hogar, pensado para personas que necesitan cuidados médicos, acompañamiento profesional y un entorno seguro mientras culminan su proceso de recuperación.

El secretario de Salud encargado, Luis Alexander Moscoso, explicó que esta estrategia pone a las personas en el centro del sistema de salud.



Las Casas MAS Bienestar nacen para darle a la gente un lugar seguro y humano donde recuperarse, sin los impactos físicos y emocionales que muchas veces genera una hospitalización prolongada señaló.

La casa de Chircales es la primera de cuatro casas que se tienen previstas para entrar en funcionamiento en diferentes localidades de Bogotá. Ubicada en la localidad Rafael Uribe, cuenta con 12 cupos para usuarios que serán alojados de manera temporal mientras completan su tratamiento.

Los beneficiarios tendrán acceso a alojamiento, alimentación, servicios de limpieza y acompañamiento asistencial permanente. Esto incluye la administración de medicamentos, controles médicos, cuidados postquirúrgicos y la presencia constante de los equipos de salud de la Subred correspondiente.

Este modelo está dirigido especialmente a personas que, aunque pueden continuar su tratamiento en modalidad domiciliaria, no cuentan con viviendas en condiciones adecuadas de habitabilidad ni acceso a servicios públicos básicos que les permitan recibir atención las 24 horas en su hogar.

Para ser beneficiarios, los pacientes que ya se encuentran hospitalizados en alguna de las Subredes de Servicios de Salud de Bogotá deben cumplir tres criterios principales: que su condición médica permita continuar el tratamiento de manera extramural, que cuenten con una red de apoyo familiar o social que pueda visitarlos y acompañarlos, y que tengan vivienda, pero esta no ofrezca condiciones óptimas para una hospitalización domiciliaria segura.

La selección de los usuarios se realiza directamente desde las unidades hospitalarias, como parte del proceso de atención médica, por lo que no se manejará como una postulación abierta al público.

Aunque no se ha definido la fecha de entrega, además de la sede de Chircales, el Distrito tiene previstas otras tres Casas MAS Bienestar distribuidas así: en el sector de Boston, la Subred Sur Occidente habilitará una casa con 32 camas; en Usme, la Subred Sur contará con 22 camas; y en Emaús, la Subred Norte dispondrá de 12 cupos adicionales.