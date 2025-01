Juanfer Quintero ya está en Colombia y tomó radical decisión con América: "Me revientan"

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero aterrizó este lunes 6 de enero en Medellín, su ciudad natal, en medio de la incertidumbre sobre su futuro profesional. Tras su ausencia en la pretemporada de Racing Club en Paraguay, Quintero llegó a Colombia sin confirmar su próximo destino, aunque los rumores sobre una posible vinculación al América de Cali han generado gran expectativa entre los hinchas.

Palabras cautelosas en su arribo a Medellín

En el aeropuerto de Medellín, Juanfer habló brevemente con la prensa, dejando claro que no puede revelar detalles sobre su situación actual.

"No puedo; si lo hago, ¿sabes qué? Me revientan. Gracias por la bienvenida, pero solo espero que sepan entender que no puedo hablar mucho por ahora" , afirmó el talentoso volante en diálogo con ESPN.

¡JUANFER YA ESTÁ EN COLOMBIA! No hubo declaraciones, pero sí fotos con los hinchas en la llegada a su tierra.



📺 #DisneyPlus

Cuando se le preguntó si ya había definido su futuro, el jugador de 31 años respondió con cautela: "No, nada; todavía falta. Estamos tranquilos por el momento. Hay que esperar, pero hasta ahí" .

América de Cali, el principal candidato

El América de Cali ha mostrado un interés evidente por incorporar a Quintero. Según reportes, el equipo escarlata ofreció 2,5 millones de dólares , pero Racing, dueño de los derechos del jugador, pide al menos 5 millones de dólares para concretar su salida.

Pese a que otros equipos como Independiente Medellín y Millonarios también han sido mencionados como posibles destinos, el América parece haber tomado la delantera en las negociaciones.

"Es lógico que no quiera dar declaraciones aún. No hay nada definido ni mucho por decir. Está claro que seguirán negociando. Por ahora, está en Medellín, llegando a su tierra" , comentó un periodista cercano al caso.

Juanfer Quintero. Foto: Instagram @juanferquinterop.

Expectativa entre la hinchada

Mientras las conversaciones continúan, los seguidores del América de Cali mantienen la ilusión de contar con uno de los jugadores más talentosos del fútbol colombiano. Sin embargo, el futuro de Quintero sigue siendo incierto, y cualquier decisión dependerá del avance en las negociaciones entre los clubes involucrados.

Por ahora, Juanfer se encuentra en Medellín, guardando que se define su próximo capítulo profesional. La novela sobre su futuro promete seguir acaparando titulares en los próximos días.