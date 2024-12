Periodista argentino se despacha contra Juanfer Quintero y le lanza duro dardo: esto dijo

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero vuelve a estar en el centro de la polémica. En medio de rumores sobre su posible salida de Racing Club y su retorno al fútbol colombiano, el periodista argentino Flavio Azzaro lanzó fuertes críticas hacia el jugador.

"Lo más sano sería que no sigas en Racing"

Azzaro, reconocido por su estilo directo, utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para expresar su descontento con la situación de Quintero en Racing.

“Juanfer no quiere seguir en Racing. Hacé una cosa: traete una oferta de cinco o seis palos verdes de alguien que te quiera de verdad, ¿no? Si no, que se presente el 2 de enero al club que compuso y le paga, porque River no te quiso. Esa es la verdad”, señaló el periodista.

En sus declaraciones, Azzaro también cuestionó la falta de ofertas concretas por el colombiano. “Yo creo que lo más sano sería que no sigas en Racing porque no querés jugar en Racing. Lo que pasa es que no hay nadie que ponga los cinco palos. Eso demuestra que, quizás, no estoy tan equivocado sobre lo que puede dar Juanfer Quintero”, agregó.

Si Juanfer Quintero se quiere ir, que traiga una oferta de 5 palos verdes y se va. A mí me importa Racing.



Críticas al rendimiento de Quintero

Azzaro no solo se refirió a los rumores de transferencia, sino que también apuntó al desempeño del jugador. Según el periodista, Quintero no ha tenido un impacto significativo en el equipo de Avellaneda. “Juanfer en Racing jugó bien cinco o seis partidos. Si ponés cinco millones de dólares, sería un palo por partido bien jugado. Esa es la posta”, concluyó.

¿Un regreso al fútbol colombiano?

En paralelo a estas críticas, ha surgido la posibilidad de que Juan Fernando Quintero regrese al fútbol profesional colombiano (FPC). Se especula que uno de los grandes equipos del país estaría interesado en repatriar al talentoso mediocampista. Sin embargo, la falta de confirmaciones oficiales mantiene el futuro del jugador en incertidumbre.

Mientras tanto, las palabras de Flavio Azzaro encendieron el debate entre los hinchas de Racing y los seguidores de Quintero, lo que generó opiniones divididas sobre la continuidad del colombiano en el club.