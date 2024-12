Kevin Londoño: "No quiero volver a Independiente Santa Fe, necesito tranquilidad"

El futbolista Kevin Londoño, quien recientemente ha estado en el ojo del huracán, se encuentra en Medellín tratando de disfrutar sus vacaciones. Sin embargo, en declaraciones al programa Blog Deportivo de Blu Radio, el jugador habló sobre los problemas que enfrenta y su deseo de encontrar tranquilidad para disfrutar del descanso, señalando que no quiere regresar a Santa Fe.

Londoño explicó que los problemas comenzaron tras un partido frente a Nacional, cuando su pareja tuvo un altercado en Bogotá: "Ella se quedó y hubo un altercado donde le dicen que no me quieren ver en el equipo. Eso me preocupó mucho. Me lo contó esta semana y, obviamente, me sentí triste. Por más errores que se cometan, llegar a este límite es sumamente grave", comentó.

El jugador también denunció amenazas recibidas a través de redes sociales y llamadas de números ocultos, señalando que la situación escaló más allá de lo esperado.

"Ha habido muchos episodios, por ejemplo, por redes. Hemos recibido escritos por Instagram, llamadas de números ocultos, pero pensé que no iba a ir más allá. Respondí una pregunta, pero los hinchas de Santa Fe la tergiversaron", comentó sobre los motivos que, cree él, se han dado esas amenazas.

Sobre su futuro en el club bogotano, Londoño fue enfático: "No quiero volver a Santa Fe, porque para tener el nivel necesito tranquilidad, y ellos tampoco me quieren tener. Además, los hinchas me escriben que me largue, pero no es que no me quiera ir, es que no me quieren dejar ir".

En cuanto a la parte económica, el jugador aseguró que su tranquilidad es más importante que cualquier acuerdo monetario: "En noviembre cuadramos la plata y antes de clasificar con Pasto, pero yo prefiero perder la plata, pero no la tranquilidad y no me volvió a contestar", indicó al respecto.

Finalmente, Londoño destacó que está recibiendo asesoría para manejar esta situación:

"He hablado con Puche, Quijano, los de la Asociación... Nos estamos asesorando y hablando del tema, pero hablé con él antes de hacer todo público, quise primero hablar con él", contó.