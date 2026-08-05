La estadística internacional que deja mal parada a la liga colombiana

La liga colombiana quedó mal parada en un reciente informe del Observatorio del Fútbol del CIES sobre la intensidad de juego en el continente, un dato que para algunos aficionados confirma la sensación de que el fútbol colombiano se disputa a un ritmo inferior al de otras competencias.

El estudio ubica al campeonato colombiano en el octavo lugar del continente, con un promedio de 575 metros recorridos por los futbolistas a velocidades superiores a los 20 kilómetros por hora durante un partido, lejos del líder, la MLS, que registra 750 metros.

En diálogo con Blog Deportivo, el preparador físico Hernando Arias explicó que estas cifras evidencian que la intensidad del fútbol colombiano es baja, aunque aclaró que no son suficientes para medir por sí solas la calidad de una liga.

El especialista señaló que en el Mundial los equipos superaron, en promedio, los 800 metros de recorridos a máxima velocidad, pero enfatizó que el aspecto realmente determinante es dónde se realizan esos esfuerzos, ya que las aceleraciones en el último tercio del campo son las que más influyen en las posibilidades de ganar un partido.



Foto: creada con ImageFX

"Si uno terminó de ver el Mundial y al otro día vio un partido de la liga colombiana, la diferencia en la velocidad de competencia es enorme", aseguró Aquien, quien dijo que el ritmo del campeonato nacional está muy por debajo de las principales ligas y eso termina reflejándose en el espectáculo.

Sobre el hecho de que la MLS encabece el ranking por encima de Brasil y Argentina, Arias explicó que el dato no necesariamente significa que sea una liga de mejor calidad. A su juicio, el fútbol estadounidense se caracteriza por un estilo más directo y con mayor cantidad de carreras a máxima velocidad, en comparación con otras ligas.

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Finalmente, Arias respaldó los métodos de preparación física utilizados en la élite mundial y puso como ejemplo los trabajos de recuperación posteriores a los entrenamientos intensos, en contraste con declaraciones de James Rodríguez sobre su paso por el Bayern Múnich.