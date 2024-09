La historia de la foto de sacerdote bendiciendo el estadio del Cali: "Soy hincha a morir"

Antes del partido del Deportivo Cali contra Fortaleza por los octavos de final de la Copa BetPlay, se viralizó en redes sociales la imagen de un sacerdote bendiciendo el estadio en Palmaseca con agua bendita para intentar ayudar con la fe y salir de la seguidilla de malos resultados.

Todo parece que sí funcionó lo realizado por el padre Yerson Marmolejo, pues el azucarero logró eliminar a los amix y avanzar a cuartos de final.

Sacerdote que bendijo el estadio del Deportivo Cali Foto: suministrada

La historia detrás de la foto del agua bendita en el estadio del Cali

De acuerdo con el sacerdote, en entrevista con Blog Deportivo, manifestó que el ritual religioso lo realizó el lunes y no horas antes del partido de la copa como se había pensado. De hecho, habló con el técnico Sergio Herrera para poder asistir al estadio y realizar la bendición.

"El técnico tuvo que hablar con las directivas y pedir los permisos. Fui, hice la bendición, le pedí mucho a Dios por ese lugar, si había algo que pudiera salir con la bendición de él", dijo.

Negó que haya sentido alguna presencia o energía extraña en el estadio y fue con mucha fe para realizar la bendición con agua en todo el escenario deportivo.

Reveló que ha tenido la oportunidad de realizar una eucaristía con la plantilla del Cali y algunos encuentros con los jugadores para fortalecer la fe.

"Todos ellos me reciben con mucha fe, con mucho agrado, me piden la bendición, que ore por ellos. Por encima de Dios no hay nada", añadió.

¿Cómo nació su amor por el Deportivo Cali?

El religioso contó que desde que nació es hincha del Cali, pues su familia también sigue al equipo verdiblanco. Normalmente se ve todos los partidos, pero si no puede, lo hace después, demostrando que es un fiel aficionado al club de sus amores.

"Mi comunidad parroquial sabe que yo soy hincha a morir. Yo tengo tres cosas sagradas en la vida: la presencia de Dios, mi familia y el Deportivo Cali ", concluyó, admitiendo que otros sacerdotes que son hinchas del América también lo molestan por el presente del azucarero.