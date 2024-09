¿Técnico de Orsomarso seguirá en el cargo tras incidentes vs. Llaneros?

Por incidentes contra los árbitros del partido entre Orsomarso y Llaneros , el partido de la segunda división del fútbol colombiano tuvo que ser suspendido por falta de garantías.

En entrevista con Blog Deportivo, el presidente de Orsomarso, Edward Lenis, lamentó los incidentes ocurridos en el partido de 24 de septiembre, pues en videos quedó registrado cómo algunos futbolistas intentaron perseguir para, aparentemente, agredir al árbitro central por las decisiones previas, que incluyó la expulsión del técnico Stiven Sánchez y el jugador David Copete.

¿Qué pasará con el técnico de Orsomarso?

El dirigente aclaró que, en cuanto a sus miembros e integrantes de la institución, se tomarán medidas pertinentes para tratar estos incidentes de manera adecuada. Sin embargo, señaló que no llegará al extremo de pedir la renuncia o apartar del cargo al técnico. De hecho, resaltó que es un asunto que debe ser manejado internamente y que se tomarán las medidas necesarias en conjunto con la Junta Directiva y el equipo de trabajo del club.

"No, no pienso tanto así. Hay cosas que hay que manejarlas a la interna, que habrá que reflexionar, que habrá que hablarlas y que habrá que tomar las medidas de la Junta Directiva y nuestro equipo de trabajo considere pertinente. Orsomarso es un equipo que se ha caracterizado durante los años que lleva en el fútbol profesional por no verse inmiscuido en ningún tipo de estas situaciones. Por eso no toleramos y rechazamos cuando esto se presenta", dijo en Blu Radio.

En cuanto a la posible demanda por parte del equipo rival, el presidente mencionó que hasta el momento no tiene conocimiento oficial sobre esta situación. Sin embargo, Llaneros comunicó en Blog Deportivo que está realizando el proceso para reclamar los tres puntos por la falta de garantías.

Además, por parte de Llaneros se espera una disculpa por parte del técnico de Orsomarso por las palabras expresadas a los jugadores del club de Villavicencio

Se espera la decisión de la comisión de disciplina de Dimayor para ver a qué equipo le da los puntos, si habrá algún tipo de sanción y si se mantendrá el 1-1.