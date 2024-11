La importante cifra que alcanzará el DIM con su partido ante Bucaramanga por liga

Con su partido de este domingo por la fecha 16 ante Atlético Bucaramanga , el Deportivo Independiente Medellín (DIM) alcanzará una importante cifra en liga desde que se juega el formato de los torneos cortos, es decir, desde el 2002.

¿Cómo le ha ido a Independiente Medellín en torneos cortos?

Se trata de que, con su juego en el Américo Montanini, el equipo que hoy dirige Alejandro Restrepo alcanzará mil partidos en liga desde que se juegan los torneos cortos. Bajo ese formato, el balance es de 409 victorias, 273 empates y 317 derrotas. Dichas cifras, se traducen en un rendimiento general del 50 % (1.500/2.997 puntos).

¿Cuál fue el primer partido del DIM en torneos cortos?

En los 1.000 partidos a los que llegará, el DIM ha tenido 32 rivales de nombres diferentes, siendo Envigado F.C. el primero al que enfrentó por torneos cortos, en un partido disputado el 2 de febrero de 2002 y que terminó con victoria (1-0) para el equipo naranja.

¿Cuántas veces ha clasificado el DIM en torneos cortos?

Esos 1.000 partidos a los que llegará el DIM los alcanzará luego de 22 años, lo que quiere decir que, en promedio, el equipo ha disputado, por torneos cortos, unos 45 partidos cada año. Resalta también que, en 17 de esos 22 años, el equipo rojo de Antioquia superó -al menos en uno de los semestres- la fase regular o del todos contra todos; en contraste, en cinco de esos años no logró ningún avance a la fase regular.

En el primer millar de juegos a los que llegará el equipo poderoso, tres de ellos se resolvieron por fuera de la cancha: dos en contra (vs. Itagüí por la fecha 1 del 2011-I y vs. Jaguares fecha 19 del 2022-II), ambos alegando falta de garantías; y uno a favor (vs. Junior, fecha 4 del 2007-II) del Medellín.

Finalmente, en cuanto a los partidos centenares por torneos cortos, hay que decir que el DIM ganó 2 (el 300 y 800), empató cinco (100, 400, 500, 600 y 700) y perdió 2 (200 y 900). Los dos que ganó fueron vs. Quindío (2-0) y Patriotas (3-1); los dos que perdió fueron contra América (2-3) y su rival del partido 1.000: Bucaramanga (1-2).

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín por liga?

El partido 1.000 del DIM por torneos cortos se jugará este domingo, ante Atlético Bucaramanga y en condición de visitante, es decir, en el estadio Américo Montanini. Este juego, correspondiente a la fecha 16, comenzará desde las 8:30 de la noche.