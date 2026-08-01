Liga BetPlay 2026-II: DIM vs. Deportivo Cali EN VIVO HOY | Siga aquí el partido online y gratis

El estadio Atanasio Girardot será el escenario del duelo entre Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali, correspondiente a la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos equipos llegan con realidades distintas y buscarán sumar tres puntos importantes en el inicio del campeonato.

El conjunto antioqueño intentará dejar atrás el duro golpe que significó su eliminación de la Copa Sudamericana. El Poderoso quedó fuera del certamen tras perder 1-0 frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro, luego del empate 2-2 conseguido en Medellín. El resultado dejó un marcador global de 3-2 a favor del equipo brasileño.

Por su parte, el Deportivo Cali comenzó con buen pie su participación en la Liga BetPlay. El cuadro 'azucarero' venció 2-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio de Palmaseca gracias a las anotaciones de Andrés Stiven Rodríguez y Johan Martínez, resultado que le permitió iniciar el semestre con confianza.

DIM vs. Deportivo Cali: vea aquí EN VIVO este partido de la Liga BetPlay

La pelota rodará desde las 6:10 p. m. de este sábado 1 de agosto de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, donde Medellín buscará recuperarse frente a un Cali que quiere mantener el impulso del debut.

Los aficionados podrán seguir gratis y online todas las incidencias del compromiso a través de la transmisión de Blog Deportivo, que llevará el minuto a minuto, las principales jugadas y las emociones de este encuentro correspondiente a la segunda jornada del campeonato.

Así terminó el último partido entre DIM y Deportivo Cali

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El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece al conjunto vallecaucano. En el semestre anterior, durante la fecha 2 de la Liga BetPlay, el Deportivo Cali se impuso 3-1 sobre el DIM, resultado que ahora el cuadro antioqueño intentará revertir frente a su afición.