"Lo disimulé a punta de madrazos": la anécdota del 'Pecoso' Castro en su estadía en el América

Este martes, durante la presentación del libro ' Pecoso, vida y anécdotas en el fútbol' , Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, tuvo la oportunidad de hablar con el exfutbolista, quien le contó curiosas historias.

Reveló que su familia, desde sus abuelos, le inculcaron en amor por el Deportivo Cali. De hecho, las ventanas de su casa son verdes y el portón es blanco.

Sin embargo, esa fidelidad por el 'Azucarero' no le impidió estar al mando del América en dos oportunidades: 2002 - 2003 y 2018 -2019.

¿Cómo disimuló cuando llegó a dirigir al América?

"Lo disimulé a punta de madrazos. Yo salía de dirigir el América y recibía insultos. Lo único que me dejaba tranquilo como técnico era el resultado. Si ganaba, nadie me decía nada. Si uno pierde, uno dice "¿me van a echar o no?". En la reunión el directivo tenía el ánimo alto", relató.

Inicio del 'Pecoso' Castro en el fútbol

Castro debutó como profesional en el Once Caldas, pero el día que lo convocaron llegó al estadio y no pudo sentarse en ninguna silla del camerino, pues todas estaban reservadas para jugadores consolidados. Entonces, le tocó alistarse y colocarse las vendas en el suelo.

"En el calentamiento me hice de último. El técnico dio las órdenes y yo hice la mía, no lo que dijo el técnico: hacer las jugadas que yo sabía", añadió.