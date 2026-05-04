Los datos que dejó la fase regular de la Liga Betplay-I, ¿pesarán en play-offs?

La fase regular de la Liga BetPlay 2026-I dejó cifras contundentes de cara a lo que será, el próximo fin de semana, el inicio de los play-offs con los que 8 equipos continuarán con la búsqueda de la estrella de mitad de año. Equipos como Atlético Nacional, Junior y Independiente Santa Fe llegan con estadísticas que respaldan su candidatura al título. Sin embargo, la historia reciente demuestra que las instancias definitivas, en el torneo colombiano, muchas veces, rompen los pronósticos.

En victorias, Atlético Nacional lideró con 13, seguido por Junior con 11. Deportivo Pasto y América de Cali completaron el grupo con 10 triunfos, evidenciando regularidad en el todos contra todos. Este factor suele ser clave, pero no siempre se traduce en éxito en instancias finales. Por otro lado, el apartado de empates refleja otra cara del torneo, con Llaneros -que quedó fuera de los 8 clasificados- liderando con 10 igualdades. Once Caldas (9) y Santa Fe (8) también figuran, mostrando la alta paridad del campeonato.



Once Caldas, el equipo menos derrotado

En solidez defensiva, Once Caldas se destacó con apenas 2 derrotas, seguido por Deportes Tolima y Santa Fe, ambos con 4 caídas. Este tipo de consistencia suele pesar en fases cortas, donde el margen de error es mínimo, más aún bajo el formato de play-offs.

La diferencia de gol dejó como gran dominador a Atlético Nacional con +20, muy por encima de América y Tolima (+10). Este indicador suele ser reflejo de superioridad, pero en play-offs el contexto cambia y los partidos se vuelven más cerrados.



Santa Fe, el clasificado con mejor presente

El mejor presente lo tiene Santa Fe, con cinco partidos sin perder (3 victorias y 2 empates). Este impulso anímico puede ser más valioso que cualquier estadística acumulada, especialmente en una fase donde el momento pesa tanto como el rendimiento global.

Atlético Nacional hizo valer su localía

Como local, Nacional volvió a marcar territorio con 25 puntos, seguido por Tolima (23) y Millonarios (21). La fortaleza en casa es otro factor que suele ser decisivo en play-offs, por ello, incluso, los dos cabezas de serie tendrán la ventaja de cerrar las llaves -hasta semifinales- en condición de local. En diferencia de gol como local, también Nacional (+19) lidera ampliamente, con Atlético Bucaramanga y Tolima (+12) detrás. Además, el equipo verdolaga llega con cinco partidos sin perder en casa (4 victorias y 1 empate).



De visitante, Junior fue el más sólido con 16 puntos, seguido por Nacional (15) y Santa Fe (14). Además, el club barranquillero lidera en diferencia de gol fuera de casa (+4), mostrando equilibrio en contextos alejados del Metropolitano. Junior y Nacional también dominaron en victorias como visitantes, con cinco cada uno, mientras que Santa Fe llega con el mejor presente fuera de casa: cinco partidos invicto (2 victorias y 3 empates). En play-offs, este tipo de rendimiento puede inclinar la balanza.



Así va la tabla de goleadores de la Liga Betplay-I 2026