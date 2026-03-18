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Los futbolistas que no continuarían en Atlético Nacional: dos son referentes

El cuadro verdolaga analiza la posibilidad de un recambio generacional y aprovechando el final de contrato de algunos, sería la oportunidad. En Blog Deportivo se conocieron algunos nombres.

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