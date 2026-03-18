Los futbolistas que no continuarían en Atlético Nacional: dos son referentes

Desde la llegada de Sebastián Arango a la Presidencia de Atlético Nacional, el club verdolaga se ha ido renovando con el paso de los años con el objetivo de alcanzar grandes títulos; por ende, este 2026 no será la excepción y se vendrá varios cambios que podrían poner el inicio de una nueva generación en el equipo.

Más allá de los recientes resultados del equipo, de acuerdo con Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo y Gol Caraco, Nacional tendría preparadas las salidas de varios futbolistas cuando terminen sus contarios, al igual que activa la búsqueda de dos posiciones que, inicialmente, se sienten flojas.

“Lo que me dicen es que están mirando edad y costo. Me dieron una lista, pero por responsabilidad no la voy a publicar porque primero quisiera confrontar, verificar si evidentemente esos jugadores están próximos a terminar su contrato con el equipo verdolaga (…) No, la tarea es para no decir imprecisiones. Este programa, este programa, si bien recicla información de otros programas, de otros protagonistas, porque este es un aforador de información, nos cuidamos mucho de que el tema no sea peligroso en materia informativa, porque no todo puede ser creíble”, dijo.

Atlético Nacional gana en Bogotá // Foto: Atlético Nacional

Edwin Cardona y David Ospina, entre los que se van de Nacional

Ahora, luego de una revisión profesional, Jhon Jaime Osorio y Javier Hernández Bonnet entregaron los nombres que saldrían del equipo profesional cuando se dé la finalización del contrato, en donde los que encabezan la lista son Edwin Cardona y David Ospina, a quienes no se le ampliaría el contrato a mitad de año.



Entre los nombres mencionados aparecen David Ospina, Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata y Marlos Moreno, mientras que el caso de otros jugadores, como Román, Simón García y Bauzá, estaría sujeto a cesiones, observación o decisiones aún no cerradas. También se afirmó que el club ya estaría trabajando en una renovación de plantilla, con la búsqueda de laterales, un volante de primera línea y extremos por ambas bandas.