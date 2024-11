Medellín va por remontada ante Nacional: así formarán en clásico paisa por Copa Colombia

El estadio Atanasio Girardot será epicentro este domingo 17 de noviembre (7:30 p.m.) de un duelo vital para las aspiraciones de dos equipos que se han acostumbrado a ser protagonistas del fútbol profesional colombiano y que protagonizarán un nuevo clásico regional.

Independiente Medellín y Atlético Nacional definirán el segundo clasificado a la gran final de laCopa Colombia 2024, que se enfrentará al ganador del choque, a primera hora, entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, que se disputará en el Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

El ‘poderoso’ buscará remontar el 2-0 en contra ante los ‘verdolagas’, que se quedaron con el triunfo en el primer partido, gracias a los tantos de Andrés Sarmiento (37’) y Pablo Ceppellini, que aumentó la ventaja a los 90+3’. Así como le tocó ante Boyacá Chicó, al DIM le tocará remar contra la corriente para clasificar.

Es la tercera vez en menos de un mes que ambos equipos se enfrentan. Sin embargo, el antecedente más reciente fue un empate 1-1, por la fecha 18 de la Liga, en un juego en el que Bryan León anotó por los ‘rojos’ (46’), pero Andrés Felipe Román igualó de forma rápida (50’).

Los ánimos, sin duda alguna, están caldeados y pese a que el panorama no lo favorece, el dueño de casa aún no se da por vencido, sobre todo cuando existe como incentivo el cupo a la Copa Sudamericana. La eliminación en la Liga no ha mermado el ánimo del Medellín, que busca dar el golpe.

Este encuentro se dará en medio de la acción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con la que el DIM buscará clasificar a los cuadrangulares: en la que pedirá que se le quiten los tres puntos que le dieron a Junior en los escritorios, por los incidentes del 26 de septiembre en el juego ante Nacional.

Asimismo, el club paisa ha solicitado que se suspendan los cuadrangulares hasta que se resuelva su reclamo en las instancias internacionales. Por otro lado, el conjunto ‘verde’ busca reafirmar su dominio en el torneo, siendo el equipo con más títulos en la historia de la Copa Colombia, con seis trofeos en sus vitrinas; el más reciente, el de 2023, cuando venció a Millonarios en la máxima instancia.

A pesar de partir con ventaja, el equipo tendrá enfrentar este crucial partido sin la presencia del experimentado arquero David Ospina, quien está en la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Ecuador este martes 19 de noviembre (6:00 p.m.), en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La presión será alta para el ‘Rey de Copas’ este fin de semana, ya que una victoria les permitirá competir en dos frentes: la Liga y la Copa; con la obligación de responder en ambos frentes.

Probables formaciones

Independiente Medellín: Éder Chaux; Léyser Chaverra, Fáiner Torijano, Jherson Mosquera; Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Jimer Fory; Edwin Montaño, Brayan León y Luis Sandoval.

Nacional: Luis Marquínez; Andrés Román, William Tesillo, Felipe Aguirre, Álvaro Angulo; Sebastián Guzmán, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.