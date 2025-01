Millonarios, América y Junior preparan torneo internacional: conozca los clubes invitados

La Serie Colombia 2025, un torneo de pretemporada que reúne a destacados equipos de Colombia, Perú y Ecuador con el objetivo de preparar a los clubes para la temporada que se avecina. En este evento participarán cinco equipos colombianos: Millonarios, América, Deportivo Cali, Once Caldas y Junior, además de los equipos extranjeros Melgar, Universitario de Perú, y Emelec de Ecuador.

Este torneo se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de enero, y los partidos se jugarán en varias ciudades colombianas, incluyendo Bogotá, Cali, Manizales, Barranquilla y Palmira.

Cada equipo tendrá la oportunidad de enfrentarse a clubes de otros países en una serie de cinco encuentros. Los partidos se llevarán a cabo en diferentes estadios, destacando los encuentros en El Campín de Bogotá, el Pascual Guerrero de Cali, el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el Palogrande de Manizales y el Palmaseca de Cali.

El torneo culminará con un enfrentamiento muy esperado entre Millonarios y América, dos de los equipos más importantes de Colombia, quienes se medirán en Bogotá el 19 de enero en un partido que promete ser decisivo.

La Serie Colombia es una excelente oportunidad para que los equipos presenten a sus nuevos refuerzos, ajusten tácticas y se preparen para afrontar los desafíos que traerá el año competitivo. Los clubes colombianos, buscando llegar al más alto nivel en sus respectivas competencias, tomarán este torneo como un trampolín para iniciar de la mejor manera la temporada. A través de estos encuentros amistosos, se prevé que los equipos logren perfeccionar detalles importantes para su rendimiento en la liga colombiana y otros torneos internacionales.

Las entradas para los partidos estarán disponibles permitiendo que los fanáticos disfruten de los encuentros. La primera edición de la Serie Colombia se jugó el 2024, con la participación de equipos como Santa Fe, Deportivo Cali, América, Fortaleza, Patriotas de Colombia, así como Cerro Porteño de Paraguay y Monagas de Venezuela.

Publicidad

A continuación, el calendario de partidos de la Serie Colombia 2025, que será transmitido exclusivamente por Disney+:

• Domingo 12 de enero

o América de Cali vs. Melgar, 5:00 p.m., Estadio Pascual Guerrero

• Martes 14 de enero

o Junior vs. Universitario, 6:30 p.m., Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

• Jueves 16 de enero

o Millonarios vs. Melgar, 7:00 p.m., Estadio El Campín de Bogotá

• Sábado 18 de enero

o Once Caldas vs. Universitario, 3:00 p.m., Estadio Palogrande de Manizales

o Deportivo Cali vs. Emelec, 8:00 p.m., Estadio Palmaseca

• Domingo 19 de enero

o Millonarios vs. América, 5:00 p.m., Estadio El Campín de Bogotá

Publicidad

Este torneo promete ser una excelente plataforma de preparación para los equipos, mientras brindan a los aficionados una gran cantidad de emocionantes partidos.