Millonarios da noticia positiva para duelo vs. Patriotas; la esperaban hace semanas

Alberto Gamero tendrá que volver a ganar si quiere tener a Millonarios en la parte alta de la tabla general de la Liga BetPlay 2024. El rival será Patriotas y que tendrá que superarlo lejos de casa a raíz del Mundial Sub-20 Femenino que se celebra en Colombia.

Pero habrá un plus especial en este compromiso, pues confirmaron el regreso del delantero Radamel Falcao García tras sufrir una lesión a principio de agosto. Una notica que cayó con muchas felicidad entre los aficionados albiazules que esperaban hace semanas el regreso del ‘Tigre’.

¿Qué lesión tenía Falcao?

Fue el 2 de agosto de 2024 cuando Millonarios recibió al Deportes Tolima en Bogotá por la fecha 4 de la Liga. Pero el duelo se vio empañado por la salida del ‘Tigre’ a raíz de una lesión que se dio en toda su mano, que lo obligó a estar fuera de las canchas casi un mes.

“Millonarios FC informa que Radamel Falcao García, en el partido de este viernes contra Deportes Tolima, sufrió una fractura del segundo metacarpiano en su mano derecha (…) Luego de realizarse las radiografías de diagnóstico se procedió con inmovilización por lo cual no se requiere intervención quirúrgica”, indicaron desde el club.

No todo es felicidad en Millonarios

Pese a que la alegría llegó gracias al regreso del ‘9’, no todo es felicidad debido a que otra figura estará ausente para este duelo vs. Patriotas, a raíz de una molestia que presentó y por la cual no podrá viajar hasta Villavicencio.

Se trata de David Mackalister Silva, quien estará fuera mientras hace un proceso de recuperación, que, desde el club, esperan no sea grave.

“Millonarios FC informa que el jugador David M. Silva presentó una lesión muscular grado 1 en el aductor de la pierna derecha, por lo cual, no estará disponible para el partido vs. Patriotas. El jugador ya se encuentra en su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”, confirmaron.