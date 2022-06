Nacional vs. Tolima: estadísticas previo al inicio de la final por liga

Atlético Nacional y Deportes Tolima disputarán este miércoles, a partir de las 8:00 de la noche y en el estadio Atanasio Girardot, el compromiso correspondiente a la ida de la final del primer semestre de la Liga Betplay , instancia en la que se volverán a encontrar luego de cuatro años.

El historial general de enfrentamientos, por liga, favorece al equipo 'verdolaga' que ha conseguido 98 triunfos, ante las 69 victoria del equipo de Ibagué, mientras que los 63 compromisos restantes han finalizado igualados.

Publicidad

En torneos cortos, sin embargo, la historia es diferente y los números favorecen al conjunto 'vinotinto y oro' que acumula 27 victorias, una más que Nacional, que suma 26; los 11 juegos restantes acabaron empatados. Además, en el historial reciente, de 10 juegos, Tolima ha ganado seis y empatado en dos ocasiones, es decir, ha perdido tan solo en dos de ellos.

Por otra parte, la última vez que se enfrentaron, el triunfo fue para el Deportes Tolima, que en la fecha cuatro del todos contra todos, venció 1-0 al equipo que hoy dirige Hernán Darío Herrera.

Lea también:

En cuanto a los enfrentamientos que han tenido, por ejemplo, por Copa Colombia, Atlético Nacional no registra triunfos, ante las dos victorias del Tolima -una de ellas en el Atanasio- y el juego restante, que finalizó empatado.

Publicidad

Haciendo referencia al tema ofensivo, mientras Nacional llega al primer juego de la final con un promedio de 1.2 goles por juego (24 en total), el Tolima tiene 1.5 goles por partido, es decir, 29 en total. Mientras tanto, en goles recibidos, Nacional registra 20 (0-8 por partido) y Tolima 16 (0.6 por partido).

Cómo llegan Nacional y Tolima a la final

Este semestre, Nacional y Tolima volverán a verse entonces en una final tras cuatro años. La que disputaron en 2018 dejó campeón al Deportes Tolima, luego que el equipo de la capital musical ganara en penaltis, tras de haber caído de local en la ida (0-1) y ganado en el Atanasio (1-2) en la vuelta.

Publicidad

Finalmente, mientras Atlético Nacional llegará a la final con un saldo de dos victorias (vs. Junior y Bucaramanga) y un empate (vs. Millonarios) en sus tres juegos más recientes, los dirigidos por Hernán Torres, que aún continúan en disputa de la Copa Libertadores, acumulan dos victorias (vs. Envigado y Medellín) y una derrota (vs. Equidad).

Escuche el podcast Sin Tabú: