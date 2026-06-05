No es la primera vez que Atlético Nacional debe remontar: así le ha ido en este escenario

Un ‘balde de agua fría’ fue el resultado en el duelo de ida de la gran final de la Liga BetPlay para los hinchas de Atlético Nacional, que ahora esperan que el equipo haga lo imposible y le dé vuelta a ese resultado adverso de 3 a 0 en el Atanasio Girardot para poder bordar la estrella.

Pero no es la primera vez que el cuadro verdolaga tendrá que afrontar una situación como esta, pues en el pasado ya le ha tenido que dar vuelta a un resultado en fases decisivas, tanto a nivel nacional como internacional, para definir títulos y clasificatorias agónicas.

Las remontadas de Atlético Nacional

La final del 2004: en el inicio de los torneos cortos, verdolagas y tiburones se encontraron en lo que sería una final agónica que tuvo un escenario parecido. En aquella ocasión, en la idea el Junior también goleó 3 a 0 y dejó todo liquidado, sin embargo, en Medellín logró un resultado de 5 a 2 y obligó la definición desde los penales, pero que dejaron ganador al cuadro barranquillero.

Junior de Barranquilla en la final del 2004 // Foto: AFP

Un imposible Águilas Doradas: en 2010, los verdolagas cayeron 4 a 0 en la ida a manos del cuadro del oriente antioqueño, algo que parecía imposible, sin embargo, en el Atanasio Girardot y una actuación brillante de Dorlan Pabón dejó un imponente 5 a 1.

Dorlan Pabón lamentó la derrota de Nacional con América de Cali // Foto: X @nacionaloficial

El mítico Rosario Central: en los cuartos de final de la Copa Libertadores del 2016, los verdolagas cayeron 1 a 0 en la ida y en la vuelta recibieron el segundo en los primeros minutos, obligados a anotar tres. El resultado lo lograron con un gol agónico de Orlando Berrio para dejar el 3 a 1 y la clasificación.

Nacional vs. Rosario Central // Foto: AFP

Una goleada histórica (2017): Deportivo Cali sacó un fácil 2 a 0 en el duelo de ida y parecía campeón de Colombia, pero la vuelta fue otra historia y los verdolagas se impusieron con un 5 a 1 que tuvo como protagonistas a Macnelly Torres, Andrés Ibarguen y Dayro Moreno.

Dayro Moreno es el goleador de la Liga Águila I con 13 anotaciones – Foto: Twitter @nacionaloficial