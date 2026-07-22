No ha empezado la Liga BetPlay y ya se aplazó partido por insólita razón

A pocos días del inicio formal de la Liga BetPlay en su segundo semestre del 2026, Dimayor informó el primer partido aplazado correspondiente el choque Atlético Nacional vs. Chicó del próximo sábado, 25 de julio, que se llevaría a cabo en el estadio La Independencia de Tunja.

Sin embargo, Dimayor aseguró que la razón por la cual no se podrá llevar a cabo este duelo fue una decisión de la comisión técnica local, es decir, por parte de las autoridades de la capital de Boyacá que aseguraron no podrán llevar a cabo este duelo y pidieron "mayor respeto" en este tipo de decisiones.

"Rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro. Recordamos que DIMAYOR definió el calendario y fixture de la Liga BetPlay 2026 desde el mes de enero. Adicionalmente, ratificó el día y hora de este partido desde el pasado 24 de junio del presente año. A pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia para Boyacá Chicó, Atlético Nacional, DIMAYOR y en especial la ciudad de Tunja que deja de percibir una activación económica importante", aseveró el ente deportivo.

Foto: X @nacionaloficial

El ente aseguró que este tipo decisiones afectan el desarrollo del calendario como se tenía previsto con anterioridad, en especial pensando en los hinchas, medios y demás actores del FPC que se pueden ver afectados por estos cambios de último momento.



"Desde la DIMAYOR hacemos un esfuerzo grande por hacer una programación anticipada, involucrando siempre a las ciudades que albergan al FPC, consultando qué eventos pueden sobreponerse con los encuentros deportivos, y de esta manera consensuar qué alternativas tomar. Pero es imposible para la Administración poder buscar soluciones cuando se notifican con tan poco tiempo de anticipación", puntualizaron.