"Nos van a matar": Hernán Torres aseguró que Deportes Tolima no ha tenido "un solo día de descanso"

Deportes Tolima ha disputado 41 partidos en este 2022 (Liga Betplay, Copa Betplay y Copa Libertadores), pues el equipo 'Vino Tinto y Oro' se propuso ganar todas las competencias este año. Sin embargo, las cosas cambiaron después de caer en la final ante Atlético Nacional y con una estrepitosa goleada con Flamengo salir eliminado en Copa Libertadores. Ante eso el equipo de Ibagué se ha ido para abajo, así lo siente Hernán Torres.

El técnico del equipo 'Vinotinto', siente que ya el plantel se encuentra en un punto critico debido a la sobre carga de partidos, ya que, hasta la fecha no han tenido ni "un solo día de descanso".

"Sí, nos van a matar, me salió del corazón, es que el equipo lo veo muy caído, ya tengo 12 lesionados en el plantel (...) Se nos están acabando los recursos con tantas bajas y nos ha tocado mirar la cantera para completar esos vacios que tenemos", explicó el entrenador para Blu Radio.

Para el timonel del cuadro ibaguereño su equipo mentalmente se siente preparado para seguir "luchando por más". Aunque las criticas llegaron por la eliminación en la Copa Libertadores, hay un plantel comprometido a querer competir.

"Gracias a la rotación hemos aguantado, sino lo hubieramos hecho estaríamos reventados. En mis 40 años de fútbol nunca había visto algo así, es que no hemos tenido un solo día de descanso", puntualizó.

¿Hernán Torres, pensó en irse del Deportes Tolima?

"Sí, lo pensé", respondió el entrenador del equipo de la capital musical. Después de caer en el estadio Manuel Murillo Toro en la final de la Liga Betplay, y en tan poco tiempo recibir una goleada historica (7-1) con Flamengo en Copa Libertadores. Las esperanzas parecían irse.

No obstante, el entrenador tranqulizó la "desesperación" y decidió continuar: "No era el momento de irme, este equipo aún me necesita para muchas cosas".

Deportes Tolima aún tiene cinco partidos por disputar en julio, todos con clubes del fútbol colombiano: Atlético Nacional, Independiente Medellín (2), Jaguares y Unión Magdalena.