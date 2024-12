Noticia sobre boletería que hinchas de Atlético Nacional celebran de cara a la final

Doble final tendrá Atlético Nacional en este diciembre de 2024, una por la Copa BetPlay y la otra por la Liga BetPlay ante América de Cali y Deportes Tolima, respectivamente. Los verdolagas sueñan con el bicampeonato en el primer semestre del mexicano Efraín Juárez, que, además, lo lograría en su primera experiencia como técnico profesional.

Ante toda esta emoción, el club prepara toda la logística de estas dos finales y, este martes, 10 de diciembre, dieron importante noticia sobre cómo los hinchas podrán adquirir su boleterías, pues desde horas de la mañana se presentaron filas en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot.

"A través de la plataforma se podrán comprar dos boletas por usuario. Ojo que hay filas en el Atanasio, no se venden boletas físicas, todo digital a través de la App FANKI", indicaron desde el club, confirmado que para ambas finales todo se manejará de forma online y no habrá boletas en físico como hace años era posible.

David Ospina regresó a Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial.

Asimismo, el club confirmó que la boletería para la final de la Copa BetPlay se encuentra totalmente agotada y próximamente se habilitará para el choque contra Deportes Tolima. Esta final funcionará de la misma forma y se le dará prioridad a los abonados, como siempre se ha hecho por parte de la institución en este tipo de instancias a la cual llega la institución.

Por otro lado, pidieron a los hinchas evitar comprar a terceros para no caer en estafas por boletas que Atlético Nacional no ha autorizado como institución. Esto para no apoyar la reventa de boletas, como sucede en eventos de esta magnitud en donde se aprovechan de algunos para ofrecer precios por encima de lo que se encontraba en taquilla inicialmente.

La primera final en Medellín será este 12 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot enfrentando al América de Cali por la Copa BetPlay, en donde el equipo buscará su primer trofeo en la era del mexicano Efraín Juárez.