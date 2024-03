Once caldas venció a DIM con impresionante gol de Dayro Moreno

El estadio Atanasio Girardot fue el escenario del encuentro entre Independiente Medellín y Once Caldas, para jugar en la fecha 12 de la Liga BetPlay. Estos equipos prometían un choque de alto calibre en el partido. La expectativa estaba en lo alto, especialmente con la presencia del temido goleador Dayro Moreno, quien buscaba hacer el gol que lo convertiría en el máximo goleador del fútbol profesional colombiano.

El partido comenzó con el pie derecho para el poderoso de la montaña, cuando Jhon Palacios sorprendió a propios y extraños con un gol al minuto 13, sumiendo a los seguidores del Once Caldas en un mar de incertidumbre. Sin embargo, los visitantes no se amilanaron y buscaron con ahínco revertir la situación.

El juego se mantuvo intenso, con ambos equipos desplegando sus mejores jugadas. El Medellín intentó ampliar su ventaja, pero los intentos de jugadores como Miguel Monsalve, Jimer Fory y Brayan León no tuvieron éxito. La situación se complicó aún más para el equipo local con la expulsión de Anderson Plata, dejándolos con un jugador menos sobre el terreno de juego.

A pesar de la adversidad, el Medellín logró mantener su ventaja hasta el descanso, pero el Once Caldas no se dio por vencido. En el segundo tiempo, los visitantes cambiaron su estrategia y lograron igualar el marcador gracias a una obra maestra de Billy Arce, cuyo remate imparable dejó sin opciones al arquero Éder Chaux.

Con el empate en el marcador, el Once Caldas intensificó su búsqueda del gol, especialmente a través de su goleador Dayro Moreno, quien ansiaba marcar y hacer historia. A medida que el reloj avanzaba, el partido parecía destinado a terminar en empate, hasta que en el minuto 91, Dayro Moreno se convirtió en el héroe del Once Caldas al marcar su gol número 225 en el fútbol colombiano, rompiendo así un récord histórico y sellando la victoria para su equipo.

A pesar del esfuerzo final del Medellín por igualar nuevamente el marcador, el tiempo no estuvo de su lado y el pitido final confirmó la victoria del Once Caldas con un resultado final de 2-1. Con este triunfo, el Once Caldas suma 21 puntos y se ubica en la sexta posición de la tabla, mientras que Independiente Medellín se sitúa en el noveno lugar con 15 unidades.