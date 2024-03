La millonada que se embolsilló Independiente Medellín por pasar a fase de grupos la Sudamericana

Independiente Medellín dio la gran sorpresa y por la vía de los penales eliminó en la noche del martes 5 de marzo al Deportes Tolima, de la primera fase de la Copa Sudamericana 2024, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Con un marcador de 4-2, luego del 0-0 en los 90 minutos, el equipo del uruguayo Alfredo Arias dejó atrás la mala racha en el arranque de temporada y dejó al margen al que partía como favorito de clasificar a la fase de grupos de la competencia.

Los cobros de Leyser Chaverra, Pablo Lima, Jaime Peralta y Miguel Monsalve le dieron la clasificación al visitante, ante la desazón de la hinchada local, que había ido en buen número a las tribunas del Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Con este logro, el club antioqueño se aseguró un millonario premio por parte de la Conmebol al clasificar a la fase de grupos del certamen, cuyos rivales conocerá el próximo lunes 18 de marzo, en el sorteo que se hará en Luque (Paraguay).

Publicidad

Además de los cerca de 250.000 dólares que recibió por su participación en el torneo, el DIM sumó 900.000 dólares más por estar entre los mejores oncenos del torneo, en una instancia en la que disputará seis partidos más, tres de ellos en casa. Premios que al cambio actual superan los 4.000 millones de pesos, en una cifra que cae bien para un club que viene de recibir una multimillonaria cifra tras la venta de Edwuin Cetré a Estudiantes de La Plata de Argentina.

Ahora, la posibilidad está en que pueda seguir en carrera en el torneo y seguir acumulando más incentivos económicos por parte de la Conmebol, que entregará para 2024 una jugosa bolsa de premios; no solo en la Sudamericana sino en la Copa Libertadores.

Publicidad

“La valentía de mis jugadores fue importante, presionamos y los incomodamos todo el partido. Planteamos un partido de igual a igual y fue un duelo de mucha posesión, con la misma cantidad de remates”, indicó el entrenador Arias en rueda de prensa.

Independiente Medellín Sudamericana. Foto: cuenta X @DIM_Oficial.

Los hinchas de Independiente Medellín los más felices

Aparte de lo que se va a ganar el poderoso, la afición del equipo rojo de Antioquia no cabe de la dicha, pues el club aseguró taquilla de, por lo menos, tres partidos de local en esta fase. Encuentros en los que desde ya la hinchada manifestó estará acompañando a los dirigidos por el timonel uruguayo, Alfredo Arias.

"Si se puede señores jugadores todavía falta correr y meter todo el partido c algo se empieza"; "Son mi vida, gracias por esto de buena que alivió el corazón" y "Yo diciendo que no me ilusionaba" más!!!… y bueno!", fueron algunos de los comentarios de los hinchas tras eliminar al Deportes Tolima.