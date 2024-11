Palabras de Efraín Juárez que tranquilizan a hinchas de Atlético Nacional vs. Millonarios

De amor y odios fue el resultado de Atlético Nacional en su visita a Bogotá, que a partir de dos errores, termina concediendo la victoria del cuadro albiazul. Ahora, la obligación de los dirigidos de Efraín Juárez es de sí o sí conseguir los tres puntos en el Atanasio Girardot el próximo lunes, 2 de diciembre, y volver a dejar el grupo en tablas.

Pero el balance del técnico dejó cierta "esperanza" en la afición verdolagas de que, finalmente, los verdolagas vuelven a vencer a Millonarios en el Atanasio Girardot tras varios años sin lograrlo. Primero: reconoció que por dos errores se va sin nada a la capital de Antioquia, que, por desgracia, son cedidos por los referentes David Ospina y Edwin Cardona, pero admitió que en ciertos aspectos el entrenador Gamero supo leer a lo que jugaba su equipo lo que le permitirá mejor entender la forma de trabajar del samario para el próximo choque, teniendo en cuenta que fue la primera vez que enfrentó al cuadro albiazul.

"Sabíamos todo esto y analizamos al rival. La realidad es que más allá que nos cedieron la pelota, la manejamos bien, pero desafortunadamente no nos llevamos al resultado. Me parece que hicimos un partido excelente, pero no se nos da el resultado (...) Hicimos todo lo que planeamos, dentro y fuera, buenas transiciones, pero en el último pase se falló y eso toca seguir trabajando. No estamos siendo contundentes, pero lo analizaremos para mejorarlo", puntualizó.

Atlético Nacional

Mentalidad, uno de los errores verdolagas

Si bien el funcionamiento del equipo, durante el trámite de los 90 minutos se dan episodios de los futbolistas que terminan derivando en expulsiones, amarillas o polémicas. Tan solo en este encuentro se dieron dos casos: Marino Hinestroza celebrando con el banderín de Millonarios y la roja de Andrés Felipe Román, que deja cierto sin sabor. Juárez reconoció que es un aspecto a mejorar y es algo que llevan meses mirando, pero como exfutbolista entiende que durante un partido las emociones van a más de 160 palpitaciones y es difícil evitar esa euforia. Además, defendió el hecho que besen su escudo, pues es la muestra del sentido de pertenencia que tienen con los colores que defienden.

"Lo venimos platicando todo el torneo, no es de un jugador puntual. Es lo mismo del festejo es cuando estás con esas emociones al 100, obvio hay que controlarlas porque a la final nos afectan. Un tema personal de aguantarse, pero sin duda es algo que venimos trabajando", añadió Efraín Juárez.

Atlético Nacional en Bogotá // Foto: Atlético Nacional