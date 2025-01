Por esta razón Matheus Uribe no llegaría a Atlético Nacional; hinchas molestos

El mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano avanza de cara a la temporada 2025. Por supuesto, Atlético Nacional busca mantener un equipo competitivo para defender el título de la Liga BetPlay al igual que busca hacer un gran papel en la Copa Libertadores 2025, competencia de la cual no avanza de octavos de final hace mucho tiempo.

Diversos nombres han sonado en pro a ese objetivo, uno de esos el de Matheus Uribe, quien hace poco terminó su contrato con su club qatarí con el objetivo de regresar al fútbol profesional colombiano; no obstante, pese el deseo del futbolista, por ahora, no llegaría al conjunto verdolaga y sería por una razón: sobrecupo.

Matheus Uribe en Atlético Nacional // Foto: AFP.

¿Por qué Matheus Uribe no podría llegar a Atlético Nacional?

Desde el club aseguran que "no es prioridad" fichar al futbolista, por lo menos en este mercado de invierno de la temporada 2025. Pero no porque el futbolista no encaje en el esquema del mexicano Efraín Juárez, sino por un problema de sobrecupo en la posición al contar con Jorman Campuzano, Sebastián Guzmán, Juan Manuel Zapata y Kilian Toscano, quienes son los que comandan en el mediocampo verdolaga en la actualidad. Hecho que molestó a un sector de la afición, pues consideran que su calidad sería clave en Libertadores.

Por otro lado, otro gran problema sería las grandes sumas que maneja el futbolista debido al salario que manejaba en Qatar, que son exageradas al nivel del fútbol profesional colombiano. Pero, aunque Uribe bajaría su sueldo, aún sería demasiado alto. Sin embargo, no se descarta que podría llegar al equipo, por lo tanto, sigue en carpeta y de darse una luz verde en las negociaciones, se daría su ficha, pero no hará un mayor esfuerzo la institución.

Matheus Uribe con la Selección Colombia // Foto: X @FCFSeleccionCol

Los números de Matheus Uribe con Nacional

Fichó por Nacional en 2016, bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda. En sus dos temporadas, fue pieza clave en la obtención de cuatro títulos, incluyendo la Copa Libertadores. Su desempeño lo consolidó como uno de los máximos referentes del equipo y lo convirtió en un jugador muy querido por la hinchada verdolaga.

"El día que me devuelva a Colombia no me quiero retirar, quiero llegar a competir. Sería lindo regresar al fútbol colombiano y disputar cosas importantes. Aún tengo año y medio de contrato, esperar qué pasa en el día a día (...) Con Atlético Nacional tuve algún acercamiento cuando con la Selección Colombia estuvimos entrenando en Guarne. Tuve un acercamiento, pero son temas muy diferentes, pero siempre manifesté que solo jugaría en Nacional y Envigado. Primero porque quisiera estar en mi ciudad y segundo porque son los equipos a los que pertenezco, por decirlo de alguna manera", manifestó el volante en Win Sports y desmintió el rumor que hubo de su llegada al fútbol de México con el 'Xolos' de Tijuana.