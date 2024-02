Por seguridad cierran fronteras para el partido entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas

Para evitar desmanes o posibles enfrentamientos violentos entre algunas personas las autoridades de Bucaramanga determinaron cerrar las fronteras para la hinchada visitante en el partido de esta tarde entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas.

La Comisión de Fútbol creada entre la Alcaldía de Bucaramanga, la Policía Metropolitana, los Bomberos y la Oficina de Gestión del Riesgo local determinaron que para el partido entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas de este sábado a las 6:10 de la tarde, no habrá acceso a la hinchada visitante en el estadio Alfonso López de la capital de Santander, de manera que se cerrarán las fronteras y no se permitirá el uso de extintores.

Las medidas que se adoptaron son: las barras organizadas del equipo Once Caldas provenientes de otras ciudades del país, no podrán ingresar por los diferentes corredores viales de acceso a Bucaramanga. No se permitirá el ingreso al escenario deportivo a personas con prendas alusivas al equipo Once Caldas, se prohíbe el uso de extintores por parte de las barras organizadas del Club Atlético Bucaramanga y de cualquier persona al interior del estadio y se realizarán cierres viales en los alrededores del estadio horas antes y después del encuentro deportivo.

“El Club Atlético Bucaramanga piensa que por las condiciones como viene jugando se espera que ingresen al estadio entre 12.000 y 15.000 aficionados y por ese motivo se desarrolló todo un despliegue de seguridad de logística para poder atender a todas las personas que van a asistir y a disfrutar del fútbol”, explicó Luis Ortega director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga.

Publicidad

En total se distribuyeron tres anillos de seguridad en las vías de acceso al estadio de Fútbol Alfonso López de Bucaramanga para garantizar la seguridad en el partido de este sábado.

“Hay un anillo de seguridad que va bordear los alrededores del estadio, que va desde la calle 17, tomando la carrera 28 y 29, subiendo por la calle 10 que es la del colegio Tecnológico a bordear toda el área del batallón Caldas y llegando también a la villa olímpica”, agregó Ortega.