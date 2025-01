Respuesta de Racing a América por Juan Fernando Quintero confirma su futuro

La novela Juan Fernando Quintero continúa en Colombia y Argentina, pues en ambos países esperan con ansias una respuesta del volante antioqueño. Él mismo indicó que su deseo era quedarse en su país debido a un problema familiar, incluso, se lo manifestó a Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, quien busca llevarlo en este 2025.

"Hablé con Saja y con Gallardo. Obviamente que por la confianza que tengo con ambos, entendieron mi necesidad. Milito aún no me llamó, pero fue jugador y me sabrá entender. Mi preferencia es quedare en Colombia, cerca de mi familia", dijo el colombiano en medios argentinos.

Sin embargo, América de Cali entró a la puja y le presentó formalmente una oferta a Racing Club de Avellaneda, que, finalmente, tuvo una respuesta: no. Noticia que confirma que, por ahora, el antiqueño seguirá en la 'Academia' y deberá presentarse con el equipo este 3 de enero en la sede del club, tal como lo estipula su contrato.

Juan Fernando Quintero // Foto: AFP

¿Cuál fue la respuesta de Racing?

De acuerdo con el reconocido diario Olé de Argentina, la oferta fue "ridícula" por el deseo del club de los 5 millones de dólares por los que mantiene valorado al colombiano. Los escarlatas ofrecieron un millón de dólares a cuotas, algo que no es viable para el conjunto argentino.

"Racing no va a regalar a Quintero ni a ningún otro jugador", indicaron desde el club, descartando, por ahora, su llegada al América de Cali. La única manera en que se dé es que los 'Diablos Rojos' se acerquen a la cifra que busca el cuadro de Avellaneda y de contado, pues con tan solo 1 millón se ve algo "imposible".

No descartan que, en los próximos días, América vuelva a presentar una oferta por el antioqueño y cumplir el deseo de la afición de ver a Juan Fernando Quintero en el fútbol colombiano.