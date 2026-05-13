Santa Fe confirma grave lesión de jugador de cara a la Libertadores y semis de liga

Independiente Santa Fe confirmó la grave lesión de uno de los futbolistas que venía aportando en la zona defensiva del equipo en esta recta final de la liga y los partidos claves de la Copa Libertadores para avanzar a la fase de octavos de final.

A través del un comunicado del departamento médico, se confirmó lo que muchos hinchas temían. El defensor central Juan Sebastián Quintero sufrió una lesión un su rodilla izquierda que requerirá intervención quirúrgica.

Así se lesionó Quintero

En el partido de ida de los playoffs de la Liga BetPlay, en su visita al América de Cali, Quintero ingresó en el segundo tiempo para refrescar la defensa de Santa Fe. Durante la disputa de un balón, chocó con el experimentado delantero Adrián Ramos e, infortunadamente, en esa acción su rodilla tuvo un mal movimiento.

De inmediato, tanto él como sus compañeros pidieron la asistencia médica y, al tomarse la rodilla con sus manos y mostrar gestos de dolor, se temió lo peor. En el minuto 85 tuvo que retirarse del partido con acompañamiento médico.



Luego de los exámenes realizados en las últimas horas, el club confirmó que el zaguero sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior y lesión meniscal de la rodilla izquierda.

"En los próximos días el jugador será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación", detalló el club.

Tiempo de incapacidad

Lastimosamente, Quintero ya no volverá a jugar por lo que queda de semestre y, al menos, la mitad del segundo, pues las lesiones relacionadas con ligamento de rodillas tienen un tiempo de incapacidad de seis meses, aproximadamente, por lo que estará alejado de las canchas.

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La lesión del defensor central llega cuando ya estaba empezando a sumar más minutos con el entrenador Pablo Repetto y justo cuando el equipo está en fases decisivas de la liga colombiana y de la Copa Libertadores.

Así las cosas, Juan Sebastián no estará a disposición del cuerpo técnico para las semifinales de liga (rival que se definirá del ganador Junior vs. Once Caldas) ni para los partidos internacionales contra Platense y Peñarol.