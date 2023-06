Técnico de Atlético Nacional está seguro que el equilibrio será la clave para superar a Millonarios

En medio de un banderazo de hinchas de Atlético Nacional se llevó a cabo la rueda de prensa este viernes, 23 de junio, previa a la gran final de la Liga BetPlay. El técnico verdolaga aseguró que espera poder retribuir ese apoyo "de forma positiva" este sábado en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

En Medellín, Nacional no cumplió con las expectativas que tenía la afición, pues fue superior Millonarios en el trámite de los 90 minutos. No obstante, pese a eso, Autuori aseguró que hay un proyecto que él respeta en el interior del club, por lo que todo será igual porque ellos no se preparan para un solo partido.

"Estamos muy felices por la manera en la que fuimos recibidos y esperamos retribuir de alguna manera. Vamos a jugar fútbol con deportividad y con respeto al rival, como debe ser. Queremos que el fútbol colombiano sea el que salga vencedor, tanto dentro como fuera de la cancha. Nosotros no trabajamos para un partido en especial. Tenemos un proyecto que yo intento seguir. Para mí, va a ser igual. En esta clase de partidos, el equilibrio es importante y eso ha pasado en los primeros 90 minutos. Fue algo igualado y creo que va a ser igual en la vuelta", manifestó el técnico brasileño.

Frente a su última declaración de unos posibles penales, el brasileño descartó esa idea y aseguró que intentará sacar el resultado en los 90 minutos. Por supuesto, dice Autuori, que será el mismo plan de Millonarios por lo que se debe buscar evitar el mínimo error que haga que todo fracase.

Publicidad

"Esperamos un juego complicado, porque Millonarios es un equipo muy complicado entrenado por Alberto Gamero y creo que va a pelear la necesidad de conseguir un título (...) legan los jugadores que estaban en la selección y yo soy de hacer cambios. Esto hace parte de la estrategia, porque puede poner dudas en el rival y más aún en un partido que va a ser igualado", puntualizó.

Le puede interesar: