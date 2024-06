Tienda en Bucaramanga quitó su aviso de fiar por "miedo" a que sea campeón de la liga

Al rededor de la final del fútbol colombiano entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se pueden encontrar diferentes historias. Una de ellas tiene que ver con Claudia Hernández, la dueña de una tienda en la capital del departamento de Santander.

En redes sociales se viralizó que ella decidió quitar el aviso que tenía en su tienda, precisamente, por la final que jugará el conjunto leopardo en la liga colombiana, pues tiene un buen proyecto deportivo, encabezado por el técnico venezolana Rafael Dudamel.

"Se fía cuando el Bucaramanga sea campeón de la A", decía el aviso que ya fue retirado por "miedo" a que se haga realidad la conquista de la primera estrella.

Tienda del Bucaramanga con aviso de "se fía" Foto: suministrada

En conversación con Blog Deportivo, Claudia Hernández expresó, en medio de risas, que no se quería meter en problemas en caso de que el Bucaramanga levante el título del primer semestre de la Liga BetPlay.

"Lo quité hace rato porque no me quiero meter en problemas", dijo la dueña de la tienda leoparda.

Lo curioso de este negocio familiar es que inició como un emprendimiento liderado por la hija de Claudia Hernández y ella fue la motivó a su madre a colocar el curioso aviso para molestar a los hinchas del Bucaramanga.

"Ella veía que a mí me preguntaban si fiaba y yo decía que no. Ella me dijo que le pongamos el aviso a los hinchas. Eso fue hace rato", añadió.

Claudia también comentó que era incrédula sobre este momento que está viviendo el Bucaramanga y la posibilidad de que sea campeón, "entonces por eso se dejó llevar".

En caso de que el conjunto leopardo levante la copa, Claudia ya le pidió a su hija que piense una nueva frase para colocar en el negocios que vende diferentes artículos relacionados con el equipo como manillas, pocillos, ropa interior, gorras, entre otros.

La final ida de la liga será este sábado 8 de junio desde las 7:30 de la noche en el estadio Alfonso López.