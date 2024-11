Toma fuerza la posible salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano y esta sería la razón

En la prensa española sigue tomando fuerza la eventual salida de James Rodríguez del Rayo Vallecano teniendo en cuenta que, al parecer, el colombiano no encaja en la idea de juego de su actual técnico, Íñigo Pérez.

En ese sentido, según El Chiringuito, el entrenador no ha tenido ninguna conversación con James para hablar sobre qué esperaría el DT de él y por qué no sería titular. "Íñigo Pérez no ha hablado absolutamente nada con James", aseguraron en el mencionado programa de televisión sobre la relación jugador-entrenador.

¿Saldrá James Rodríguez del Rayo Vallecano?

En medio de esa situación, el elegido como mejor jugador de la Copa América, tendría incluso abierta la puerta de salida de cara al mercado de enero y allí, también de acuerdo con recientes reportes de la prensa europea, podría entrar la Lazio, que estaría pendiente de la situación del cucuteño y otro colombiano: Juan Fernando Quintero.

Según debatieron en El Chiringuito, otro motivo que podría aportar a la eventual salida de James de Vallecas podría ser la falta de sacrificio en pro del equipo, donde podría no estar cumpliendo con la exigencia física.

