Video: Santa Fe comenzó pretemporada con sus incorporaciones para el 2024

Falta cada vez menos para el inicio de la Liga BetPlay 2024-I por lo que ya varios equipos arrancaron sus pretemporadas, como el caso de Independiente Santa Fe , que, con nuevos jugadores, ya pone mira en conseguir la decima estrella en el fútbol colombiano.

Andrés Mosquera Marmolejo, Santiago Cuero, Juan Pablo Zuluaga, Elvis Perlaza, Marcelo Ortiz, Daniel Torres, Francisco Chaverra, Daniel Moreno, José Erik Guerra, Duván Mina y Frank Castañeda son todos los jugadores que se han sumado al cuadro cardenal y ya entrenan pensando en conseguir grandes triunfos.

“No lo dude en venir acá. Feliz de volver a la capital y feliz de llegar a este equipo. Cuando el presidente me llama y me dice que quiere que haga parte del equipo, tenía otras ofertas y hablé con la gente del Medellín (…) Ellos hablaron conmigo y me dijeron que había otras opciones, pero les manifesté mi deseo de estar acá”, dijo Marmolejo.

A su vez, Erik Guerra manifestó que al interior de Independiente Santa Fe hay un trabajo fuerte y eso “lo alegra”, pues lo lleva a mejorar su condición física para defender los colores del “primer campeón de Colombia”. “Hace año y medio venía siendo goleador del equipo donde estaba”, añadió.

El objetivo del técnico Pablo Pereirano es llevar a Independiente Santa Fe a un siguiente nivel; el uruguayo manifestó que hay una responsabilidad gigante para conseguir resultados importantes que es buscarlo todo.

“Tener un equipo compacto, que sea dinámico, que haya una colectividad deportiva. Este equipo lo va a lograr, va a tener una identidad propia (…) Hemos trabajo en cancha, he visto cosas para trabajar y corregir, pero muy feliz”, indicó Pereirano.

