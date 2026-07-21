Vuelve la Copa Sudamericana: esta semana juegan Independiente Medellín y Santa Fe

La Copa Sudamericana 2026 vuelve esta semana con una nueva jornada de partidos que marcará el inicio de los playoffs rumbo a los octavos de final. La competencia internacional tendrá como protagonistas a dos equipos colombianos: Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.

El regreso del torneo continental genera expectativa entre los aficionados, especialmente por la participación de los dos clubes colombianos que buscarán avanzar en el certamen. Ambos equipos afrontarán una serie de ida y vuelta en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega el DIM por Sudamericana?

Independiente Medellín será uno de los primeros equipos colombianos en entrar en acción. El conjunto antioqueño disputará su serie de playoffs ante Vasco da Gama, en una llave que comenzará esta semana y se definirá la próxima.

El partido de ida entre Independiente Medellín y Vasco da Gama está programado para el miércoles 22 de julio. La serie tendrá su definición una semana después, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en el partido de vuelta.



El ganador de esta llave tendrá un nuevo desafío en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Allí se enfrentará a Olimpia, por lo que el equipo que avance tendrá desde ya definido su próximo rival en el torneo continental.

Santa Fe juega play offs de Sudamericana

Por su parte, Independiente Santa Fe también tendrá actividad esta semana en la Copa Sudamericana. El equipo bogotano disputará su compromiso de ida el jueves 23 de julio, en una serie que buscará cerrar con una clasificación a la siguiente ronda.

Santa Fe vs. Caracas, Copa Sudamericana. Foto: X @Sudamericana,

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Santa Fe se medirá ante Caracas de Venezuela. La vuelta de esta llave está programada para el jueves 30 de julio, cuando se conocerán los equipos que avanzarán a los octavos de final. En caso de avanzar a esa instancia, el equipo rojo de Bogotá se enfrentará a River Plate.

¿Cuándo se juegan los play offs de Copa Sudamericana?

Los playoffs de la Copa Sudamericana se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que los partidos de vuelta se jugarán entre el 28 y el 30 de julio. Los ocho equipos que superen esta instancia se sumarán a los clubes que ya tienen asegurada su clasificación a los octavos de final.

Después de los playoffs, los octavos de final de la Copa Sudamericana se disputarán en agosto. Los partidos de ida están programados entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las series de vuelta se jugarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

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La competencia continuará posteriormente con los cuartos de final, las semifinales y la gran final de la Copa Sudamericana. El partido por el título está programado para el 21 de noviembre, fecha en la que se conocerá al nuevo campeón del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica, tras la final que se disputará en Barranquilla.