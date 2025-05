Adiós al Liverpool: compañero de Luis Díaz ya se despidió y es el deseo del Real Madrid

El lateral derecho inglés Trent Alexander-Arnold confirmó oficialmente que no continuará en el Liverpool una vez finalice su contrato el próximo 30 de junio, anunció el propio jugador a través de sus redes sociales y en una entrevista concedida a los medios oficiales del club, lo que da fin a una trayectoria de más de dos décadas con los ‘Reds’.

Alexander-Arnold, de 26 años, aseguró que su decisión responde a la necesidad de enfrentar un nuevo desafío fuera de Anfield.

"Después de veinte años en el club, es la hora de confirmar que me iré al final de esta temporada", señaló en su mensaje, en el que también reconoció que se trata de la “decisión más difícil” que ha tomado en su vida.

¿Por qué se va Alexander Arnold del Liverpool?

Durante su paso por el club inglés, el jugador compartió vestuario con figuras como el colombiano Luis Díaz y acumuló títulos importantes, incluyendo la Premier League, la Champions League y el Mundial de Clubes.

Su salida, según explicó, no se debe a falta de confianza en el proyecto deportivo del club, sino a una inquietud personal por probarse en otro entorno. “Sentía que necesitaba un cambio. Es algo que quiero probar como persona y como futbolista, irme a otro lado a probarme”, declaró en la entrevista publicada este lunes.

Alexander-Arnold también se refirió a las razones por las que eligió esperar hasta el final de la temporada para anunciar su salida.

“Sé que mucha gente piensa que debía haberlo dicho antes y otra que esperara al momento adecuado, pero personalmente creo que el foco tenía que estar en el campo”, explicó.

El jugador aseguró que su intención era no generar distracciones durante la lucha del equipo por el título de liga, que finalmente terminó con la consagración del Liverpool como campeón.

Trent Alexander Arnold y Luis Díaz Foto: AFP

¿Cuál será el nuevo equipo de Trent?

Sobre la posibilidad de continuar en Anfield, el defensor admitió que fue una opción real. “Fue una gran posibilidad. Tengo plena confianza en el técnico y en el club, en que van a ir hacia adelante”, afirmó. Sin embargo, reafirmó que su motivación principal es salir de su zona de confort.

El anuncio de su marcha ha generado reacciones encontradas entre los hinchas del Liverpool. Algunos han manifestado su decepción y han tildado al jugador de “traidor”.

Alexander-Arnold respondió a estas críticas con comprensión: “Entiendo al 100 % que haya gente decepcionada con mi marcha. Yo he crecido viendo a jugadores que te encantaban y se iban, así que los entiendo”.

La decisión del defensor ha coincidido con crecientes rumores sobre su posible llegada al Real Madrid, donde se reencontraría con su compatriota Jude Bellingham.

Aunque aún no se ha hecho oficial ningún acuerdo, desde la prensa europea apuntan a que el club blanco sería el principal destino del jugador, ahora en condición de agente libre.

"Cuando tomas una decisión así es algo que no quieres que pase, decepcionar a muchas personas, por eso es difícil. Es algo que ha estado en mi cabeza durante mucho tiempo y ahora que lo he podido contar siento que me he quitado un peso de encima", concluyó el carrilero inglés.