Always Ready denunció ante Conmebol presunta irregularidad de Boca Juniors con los árbitros

El Always Ready de Bolivia, equipo que perdió su compromiso de este miércoles ante Boca Juniors en la Copa Libertadores , denunció ante Conmebol lo que serían supuestas irregularidades del club argentino con la terna arbitral encargada del compromiso a la que, según dicen, les entregaron regales antes del juego.

"Antes del inicio del partido, la Policía nos informa que dirigentes de Boca fueron al camerino de árbitros con cuatro bolsas con presuntos presentes para la terna arbitral", expresó, en Blog Deportivo, Óscar Barrenechea, dirigente de Always Ready, quien calificó este hecho de "lamentable"

"Informamos a las autoridades de Conmebol, en ese momento ya estábamos en competición. Aproximadamente al minuto 30' hay el polémico cobro de penal. Habían cuatro bolsas escondidas debajo del catering de la terna arbitral, nosotros evaluamos y habían ya dos vacías y dos con regalos", detalló Barrenechea.

Para el dirigente del conjunto boliviano, no hay "una sola perdona que no tenga esa perspectiva de que no era penal" y, añadió, en referencia a la polémica acción presentada sobre el minuto 35' de juego, que estos hechos los "ponen susceptibles, porque se pita una falta que no existe".

"No vamos a ir en búsqueda con falsos argumentos a quitar los puntos, pero sí queremos sentar precedente, porque sí hay preferencia con los llamados clubes grandes", aseveró el dirigente, quien recalcó "el esfuerzo muy importante" que ha hecho su club para estar compitiendo en la Libertadores

"Queremos sentar un precedente y que hayan las sanciones a que se de lugar, esto es una falta muy grave en el reglamento", prosiguió, antes de concluir afirmando que desde Boca Juniors "normalizan" esta clase de hechos y que eso, sin embargo, no impedirá que reclamen "lo que es justo".

