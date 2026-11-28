La final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata incorporó una novedad que marcó un cambio en el formato tradicional del partido por el título continental. Por primera vez, la Conmebol organizó un espectáculo musical durante el descanso del encuentro, una apuesta que buscó sumar entretenimiento a la experiencia de los aficionados.

La propuesta musical se planteó como una alternativa para animar a los asistentes durante la pausa entre los dos tiempos, sin alterar el desarrollo del encuentro ni ocupar directamente el terreno de juego.

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¿Quién protagonizó el show de medio tiempo de la Libertadores?

Pedro Sampaio fue el artista elegido para inaugurar este formato de entretenimiento en la final de la Copa Libertadores. El DJ brasileño estuvo a cargo de una presentación que buscó combinar música, ritmo y elementos relacionados con la cultura futbolística.



La organización dispuso un escenario fuera del campo de juego para realizar el espectáculo, con el propósito de respetar los tiempos establecidos para el partido y evitar interferencias en el desarrollo deportivo.

El show tuvo una duración de siete minutos y representó una de las novedades de la edición 2026 del torneo, que tradicionalmente concentra su atención en el encuentro futbolístico y no contempla actuaciones musicales durante el intervalo.

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La incorporación de este tipo de presentaciones responde a una apuesta de la Conmebol por ampliar el componente de entretenimiento de sus principales eventos, incorporando elementos que también forman parte de espectáculos deportivos de otras competiciones internacionales.

⚠️🌎 EL PRIMER SHOW DE ENTRETIEMPO en la historia de las finales de Copa Libertadores. pic.twitter.com/pdeppJEB5b — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 28, 2026

Por ahora, argentinos y brasileños empatan 0-0 al término del primer tiempo de la final de la Copa Conmebol Libertadores 2026, que se juega en el estadio Centenario de Montevideo.

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Los brasileños buscan su cuarto título tras los ganados en 1999, 2020 y 2021, mientras que los argentinos van por el quinto luego de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009.