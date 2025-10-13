Así le fue a Colombia la última vez que enfrentó a Argentina Sub-20: antecedente preocupa

La Selección Colombia se consolida como una de las favoritas para levantar el título en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, tras imponerse 3-2 ante España en los cuartos de final del torneo. Con este triunfo, el equipo cafetero se ubicó entre los cuatro mejores del mundo y ahora apunta a disputar la gran final, aunque antes deberá superar a Argentina, en un duelo decisivo para seguir en carrera por el título.

El equipo dirigido por César Torres afronta un compromiso histórico, ya que es apenas la segunda ocasión en que Colombia logra avanzar hasta las semifinales del certamen. La primera vez fue en 2002, hace más de dos décadas, cuando una destacada generación marcó un hito en el fútbol juvenil colombiano.

Hoy, el reto vuelve a ser mayúsculo: vencer a un viejo conocido como Argentina, una selección que en repetidas oportunidades ha sido un obstáculo difícil de superar para los cafeteros.

Colombia vs. Argentina Sub-20: el preocupante antecedente

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue el pasado 10 de febrero, durante el Sudamericano Sub-20 disputado en Venezuela. En ese encuentro, correspondiente a la tercera fecha del hexagonal final, Argentina llegó invicta y demostró su jerarquía al vencer 1-0 a Colombia, resultado que le aseguró su clasificación al Mundial.

Ese antecedente deja un desafío abierto para la Tricolor, que ahora buscará revancha en un escenario de mayor exigencia. El duelo también representará una nueva oportunidad para el técnico César Torres de medirse ante Diego Placente, su contraparte argentina, con quien ya tuvo un enfrentamiento estratégico en el torneo continental.

Colombia se juega más que un paso a la final: busca demostrar que su evolución futbolística y el carácter de esta generación pueden ponerla nuevamente en la élite del fútbol juvenil.



Fecha y hora del partido Colombia vs. Argentina

El compromiso entre Colombia y Argentina se disputará el próximo miércoles 15 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde. El encuentro podrá verse a través de la transmisión oficial en el canal de YouTube del Blog Deportivo de Blu Radio.

La ilusión del país está puesta en esta selección, que ha sabido combinar talento, disciplina y carácter para soñar con una final mundialista. De superar a Argentina, Colombia podría alcanzar un logro histórico en el fútbol juvenil y consolidarse como una de las grandes potencias del torneo.

