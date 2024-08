Así será el debut de Colombia en Mundial Sub-20 Femenino; boletas no superan los $50.000

Finalmente, Colombia da la bienvenida al Mundial Sub-20 Femenino que arrancará desde este sábado, 31 de mayo de 2024. Hasta finales de septiembre Bogotá, Medellín y Cali serán la casa de las mejores futbolistas del mundo que buscarán el título en tierras cafeteras.

Con Linda Caicedo a la cabeza, la Selección Colombia buscará que el título se quede en el país. Tarea que no será fácil, pero la ilusión y ventaja de jugar en casa serán un plus en las aspiraciones del equipo dirigido por Carlos Paniagua.

¿Cuándo es el debut de la Selección en el Mundial Sub-20?

El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá dará inicio al Mundial a partir de este sábado, 31 de agosto de 2024. Al igual que el estadio Atanasio Girardot de Medellín; sin embargo, no será Colombia el partido inaugural, sino que primero jugarán Camerún vs. México y Francia vs. Canadá, respectivamente.

El debut de la tricolor será en la capital a las 6:00 de la tarde, esperando lograr un lleno total en el coloso de la 53 para el apoyo de las futbolistas en esta edición internacional.

Colombia vs. Australia: dónde ver EN VIVO

A través de la señal de Blu Radio con el equipo de Blog Deportivo podrá vivir las emociones del Mundial Sub-20 Femenino; asimismo, la señal del Gol Caracol traerá toda la información y transmisión de esta competencia internacional.

¿Cuánto cuesta una boleta para el debut de la selección?

La boletería para este compromiso vs. Australia se encuentra entres los $17.700 y $50.00, sin embargo, se encuentra agotada, según información de la página de TuBoleta, encargada de la distribución. Se espera que más de 35.000 hinchas lleguen al coloso de la 53 para apoyar al combinado tricolor en esta cita mundial.

Estas son las 21 convocadas de Colombia