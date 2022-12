B.B. King, larga vida al "rey del blues"

La voz de B.B. King y el sonido de su inseparable guitarra "Lucille" bajaron hoy del escenario por última vez, pero su inolvidable legado de canciones deja claro por qué el artista será recordado para siempre como el "rey del blues".

Publicidad

Considerado uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, King, que falleció a los 89 años, se despide con 16 premios Grammy, más de 50 discos en casi 60 años de carrera y temas que marcaron época como "Three O'Clock Blues", "The Thrill Is Gone" y "When Love Comes to Town", su célebre colaboración con los irlandeses U2.

Entre los clásicos de uno de los mayores guitarristas de la historia figuran también "Payin' The Cost To Be The Boss", "How Blue Can You Get", "Everyday I Have The Blues" y "Why I Sing The Blues", indispensables en sus conciertos, y joyas de sus comienzos como "You Don't Know Me", "Please Love Me" o "You Upset Me Baby".

Publicidad

Nunca dejó de cantar y de llevar el blues por bandera. Siempre se le podía encontrar en la carretera, cerca de su público, excepto cuando la salud le jugaba alguna mala pasada, casi siempre relacionada con la diabetes de tipo 2 que sufría desde hace más de 20 años.

Publicidad

Riley B. King nació el 16 de septiembre de 1925 en una plantación de Itta Bena (Misisipi). Allí empezó a tocar, por las esquinas de aquellas deprimidas calles y en las localidades colindantes, hasta que en 1947 hizo autostop en dirección a Memphis para labrarse una carrera musical.

Memphis, una comunidad musical que reunía todos los estilos de la música afroamericana, era la meca hacia la que todos los músicos del sur decidían peregrinar y King encontró la ayuda de su primo Bukka White, uno de los maestros del blues en aquel periodo.

Publicidad

Su actuación en el programa de radio de Sonny Boy Williamson llamó la atención de los especialistas y pronto cerró una serie de actuaciones en el local Sixteenth Avenue Grill y en la estación WDIA, donde se dio a conocer bajo el nombre Beale Street Blues Boy.

Publicidad

Posteriormente, decidió acortarlo a Blues Boy King y, finalmente, dio con el definitivo B.B. King.

A mediados de la década de 1950 tuvo lugar un suceso que marcaría para siempre la carrera del artista.

Publicidad

King actuaba en un local de Twist (Arkansas) cuando unos espectadores se enzarzaron en una pelea que acabó prendiendo fuego al local. El artista se apresuró a salir de la sala, pero se dio cuenta de que se olvidó dentro su querida guitarra Gibson acústica de 30 dólares y no dudó en desafiar las llamas y recuperarla.

Publicidad

Después supo que la discusión se había producido por una mujer llamada Lucille y decidió bautizar así a todas las guitarras que le acompañaron durante el resto de su carrera.

El éxito de "Three O'Clock Blues" le llevó a emprender sus primeras giras por EEUU, que sentarían las bases del músico de blues más relevante de las últimas décadas y, especialmente, las de ese sonido tan característico e identificable que lograba al rasgar las cuerdas de su Gibson.

Publicidad

Con reminiscencias de Blind Lemon Jefferson y T-Bone Walker entre otros, el 'vibrato', la precisión de la púa, su sutileza y el manejo de los silencios convirtieron el sonido "King" en un componente fundamental del vocabulario musical del que bebieron figuras como Eric Clapton, George Harrison o Jeff Beck y que le llevaron a ser miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987.

Publicidad

Esos ingredientes le permitieron navegar entre el blues, el swing y el pop más comercial con pasmosa facilidad. "Cuando canto, estoy tocando en mi cabeza; en cuanto dejo de cantar oralmente, en realidad lo sigo haciendo a través de Lucille", explicaba King, que ejerció de telonero para los Rolling Stones en 1969 y también para Ike y Tina Turner.

Su legado musical también tuvo continuidad con la inauguración de varios clubes de música con su propio sello, siendo el B.B. King's Blues Club de Beale Street, en Memphis, el primero en abrir en 1991.

Publicidad

King se casó en dos ocasiones. Primero con Martha Lee Denton, entre 1946 y 1952, y después con Sue Carol Hall, desde 1958 hasta 1966. El artista deja 14 hijos y más de 50 nietos.

Publicidad

EFE