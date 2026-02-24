En vivo
Bodo Glimt de Noruega eliminó al Inter de Milán y avanzó en la Champions League.

Bodo Glimt de Noruega eliminó al Inter de Milán y avanzó en la Champions League.

Terminó la primera jornada de partido de vuelta de la Champions League. Avanzaron Atlético de Madrid, Leverkusen, Bodo Glimt y Newcastle. Mañana habrá más clasificados.

