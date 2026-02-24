Bodo Glimt de Noruega eliminó al Inter de Milán y avanzó en la Champions League.

La jornada empezó a las 12:45 del mediodía, hora colombiana,, con el partido entre Atlético de Madrid y el Club Brujas. Un partido que terminó 4 a 1 con un marcador global de 7 a 4. Hubo triplete del noruego Alexander Sorloth, que permitió que el equipo dirigido por Diego Simeone sellará su pase a octavos de la Champions.



El Atlético de Madrid, el Leverkusen, el Bodo/ Glimt y el Newcastle continúan en la Champions League:

Luego vino la sorpresa de la jornada en Bodo Glimt de Noruega, en una de las sorpresas más grandes que ha tenido esta edición de la Champions League eliminó al Inter de Milán, de visitante. El once noruego ganó en San Siro por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs de acceso a octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada. Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen a los 72 anotaron los tantos del Bodo/Glimt, una de las revelaciones del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el Nerazzurro a los 76 minutos.



El Bodo Glimt avanza satisfactoriamente:

Los escandinavos continuarán su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.

Paralelamente el Leverkusen de Alemania recibió al Olympiacos de Grecia, en un partido que empataron 0 a 0. Sin embargo, el Leverkusen le había ganado al Olympiacos 2 a 0 en Grecia en la ida, marcador que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

Donde no hubo sorpresas, fue en el partido entre el Newcastle y el Qarabag de Azerbaiyán, un partido que que el Newcastle ganó 3 a 2.



Mañana continúan los partidos de vuelta de la Champions League. A las 12:45 del medio día, el Atalanta recibirá al Borussia Dortmund, equipo que llega con ventaja de 2 a 0. Luego vendrán los tres partidos, que se jugaran en simultáneo, a las tres de la tarde el Juventus jugará como local ante el Galatasaray de Turquía, equipo donde usualmente juega Davinson Sánchez. Aquí el Galatasaray llega con una notable ventaja, al haber goleado a su contendor 5 a 2 en los partidos de iba. El Paris Saint Germain recibirá al Monaco en el Parc des Princes, este partido tiene un marcador parcial de 3 a 2 a favor del PSG. Y el Real Madrid recibirá al Benfica, el equipo merengue lleva la delantera con un gol y en el Benfica estará ausente el delantero Gianluca Prestianni, tras ser suspendido cautelarmente por la UEFA.