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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Bolivia, fuera del Mundial 2026: Irak se quedó con el último boleto

Bolivia, fuera del Mundial 2026: Irak se quedó con el último boleto

Irak jugará el Mundial en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.

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